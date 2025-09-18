Про що свідчить значний розрив між середньою і мінімальною зарплатою в бюджеті на 2026 рік Сьогодні 08:44

Колишня міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявляє, що великий розрив між середньою і мінімальною заробітною платою в проєкті державного бюджету на 2026 рік свідчить про високий рівень тіньової економіки.

«Середня зарплата — це те, що відображає реальний стан нашої економіки. І те, що вона зростає показує, що ми розвиваємося навіть попри війну. Але я б звернула вашу увагу на співвідношення між середньою і мінімальною заробітною платою.

Якщо ми декларуємо, що середня зарплата зросте і буде 30 тис., а мінімальні — залишається вісім з чимось, навіть до 9 тисяч недотягує, а це величезний розрив, то насправді це дуже поганий показник, який свідчить про високий рівень тіньової економіки", — сказала Жолнович в інтерв’ю каналу «Новини.LIVE».

Вона зазначила, що у розвинутих країнах розрив між середньою і мінімальною зарплатою не перевищує 60−70%, і чим він менший, тим краще.

Коментуючи, наскільки великою є для України прогнозована середня зарплата в 30 тис. грн, Жолнович зазначила, що для невеликого населеного пункту, де є підсобне господарство, для невеликої родини на таку суму прожити можна, але якщо говорити про велику родину і необхідність добиратися до роботи з передмістя, то так сума не є достатньою.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, у проєкті державного бюджету на 2026 році середньомісячна заробітна плата працівників зафіксована на рівні 30 032 грн. Водночас мінімальну заробітну плату з 1 січня 2026 року встановлюється у розмірі 8 647 грн (зараз 8 тис. грн);

загальний прожитковий мінімум у проєкті дежбюджету збільшено на 9,9% - з 2 920 грн до 3 209 грн.

