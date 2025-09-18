0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Про що свідчить значний розрив між середньою і мінімальною зарплатою в бюджеті на 2026 рік

49
Про що свідчить значний розрив між середньою і мінімальною зарплатою в бюджеті на 2026 рік
Про що свідчить значний розрив між середньою і мінімальною зарплатою в бюджеті на 2026 рік
Колишня міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявляє, що великий розрив між середньою і мінімальною заробітною платою в проєкті державного бюджету на 2026 рік свідчить про високий рівень тіньової економіки.
«Середня зарплата — це те, що відображає реальний стан нашої економіки. І те, що вона зростає показує, що ми розвиваємося навіть попри війну. Але я б звернула вашу увагу на співвідношення між середньою і мінімальною заробітною платою.
Якщо ми декларуємо, що середня зарплата зросте і буде 30 тис., а мінімальні — залишається вісім з чимось, навіть до 9 тисяч недотягує, а це величезний розрив, то насправді це дуже поганий показник, який свідчить про високий рівень тіньової економіки", — сказала Жолнович в інтерв’ю каналу «Новини.LIVE».
Вона зазначила, що у розвинутих країнах розрив між середньою і мінімальною зарплатою не перевищує 60−70%, і чим він менший, тим краще.
Читайте також
Коментуючи, наскільки великою є для України прогнозована середня зарплата в 30 тис. грн, Жолнович зазначила, що для невеликого населеного пункту, де є підсобне господарство, для невеликої родини на таку суму прожити можна, але якщо говорити про велику родину і необхідність добиратися до роботи з передмістя, то так сума не є достатньою.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, у проєкті державного бюджету на 2026 році середньомісячна заробітна плата працівників зафіксована на рівні 30 032 грн. Водночас мінімальну заробітну плату з 1 січня 2026 року встановлюється у розмірі 8 647 грн (зараз 8 тис. грн);
  • загальний прожитковий мінімум у проєкті дежбюджету збільшено на 9,9% - з 2 920 грн до 3 209 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems