Про що буде найбільша дискусія InvestFest 2026: тема та спікери
Експерти в межах дискусії шукатимуть відповіді на питання:
- Які формати нерухомості сьогодні найцікавіші для інвестора: житлова, комерційна, апартаменти, дохідні будинки чи фонди?
- Що вигідніше у 2026 році: купувати нерухомість напряму чи інвестувати через фонд?
- Де зараз більше можливостей для українського інвестора: в Україні чи за кордоном?
- Як правильно порівнювати реальну дохідність різних об’єктів після податків, комісій, ремонтів, простоїв та управління?
- Які об’єкти справді приносять регулярний дохід, а які заробляють переважно на потенційному зростанні вартості?
- Які ризики інвестування в українську нерухомість сьогодні найбільш недооцінені?
- Які додаткові ризики виникають під час купівлі нерухомості за кордоном?
- Наскільки ліквідними є пряма нерухомість і частка фонду та як швидко інвестор може повернути свої гроші?
- Які документи й показники потрібно перевірити перед купівлею об’єкта або входом у фонд нерухомості?
- Яку стратегію кожен з учасників обрав би сьогодні для себе?
Партнери заходу
- Deniz Estate — міжнародне агентство закордонної нерухомості, яке допомагає українцям вигідно інвестувати у девелоперські проєкти по всьому світу.
- BraInvest — інвестиційна компанія, що спеціалізується на управлінні капіталом та розробці ефективних інвестиційних стратегій для приватних і корпоративних клієнтів.
- Біржовий Університет — освітня платформа у сфері фінансової грамотності, яка навчає українців практичному інвестуванню на фондовому ринку з нуля.
- ICLUB — міжнародний синдикат венчурних інвесторів від фонду TA Ventures, який дає можливість приватному капіталу вкладати кошти у перспективні глобальні стартапи.
- Твоє Коло — інвестиційна компанія, яка відкриває приватним інвесторам доступ до високодохідного ринку української сільськогосподарської землі.
- S1 REIT — перший в Україні фонд нерухомості (REIT), що дозволяє отримувати пасивний дохід від комерційної та житлової нерухомості з невеликим стартовим капіталом.
- ProPart — керуюча компанія та сервіс інвестицій у прибуткову нерухомість «під ключ».
- Ecotech — компанія, яка розробляє та реалізує інвестиційні проєкти у сфері відновлюваної енергетики та енергоефективних технологій.
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