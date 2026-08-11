Про що буде найбільша дискусія InvestFest 2026: тема та спікери Сьогодні 15:25

InvestFest 2026

InvestFest 2026 — найбільша онлайн-конференція про інвестиції, яка пройде вже зовсім скоро, напередодні Дня Незалежності України. Символічно, адже незалежність країни починається з незалежності кожного з нас.

Понад 20 експертів готуються виступити на івенті і обговорити дієві механізми інвестування у різні активи. Значну увагу приділять й чи не набільш класичному з них — нерухомості.

Зокрема, інвестування в нерухомість обговорять в межах масштабної дискусії: «Купити квадратні метри чи частку фонду: яка нерухомість приносить реальний дохід».

Модерувати розмову буде education Project Manager проєкту Академія Мінфін Віталій Пацан, а безпосередньо в обговоренні візьмуть участь комерційний директор S1 REIT, амбасадор REIT-фондів в Україні Віктор Бойчук, оглядачка ринку нерухомості для українських онлайнових і телевізійних медіа Вікторія Берещак та засновник Everpoint Consulting, у портфелі якої понад 50 проєктів у п’яти країнах, Віктор Забоєнко.

Експерти в межах дискусії шукатимуть відповіді на питання:

Які формати нерухомості сьогодні найцікавіші для інвестора: житлова, комерційна, апартаменти, дохідні будинки чи фонди?

Що вигідніше у 2026 році: купувати нерухомість напряму чи інвестувати через фонд?

Де зараз більше можливостей для українського інвестора: в Україні чи за кордоном?

Як правильно порівнювати реальну дохідність різних об’єктів після податків, комісій, ремонтів, простоїв та управління?

Які об’єкти справді приносять регулярний дохід, а які заробляють переважно на потенційному зростанні вартості?

Які ризики інвестування в українську нерухомість сьогодні найбільш недооцінені?

Які додаткові ризики виникають під час купівлі нерухомості за кордоном?

Наскільки ліквідними є пряма нерухомість і частка фонду та як швидко інвестор може повернути свої гроші?

Які документи й показники потрібно перевірити перед купівлею об’єкта або входом у фонд нерухомості?

Яку стратегію кожен з учасників обрав би сьогодні для себе?

Окрім великої дискусії тему нерухомості піднімуть також експерти ринку, які готують одиночні виступи на InvestFest 2026. Так, Олександр Грушецький Co-founder, CFO — Deniz Estate розкаже про нерухомість за кордоном у 2026 — 5 країн, де українці зараз найвигідніше інвестують у нерухомість. А комерційний директор «Твоє Коло» Єгор Лісничий відповість на питання: 15% річних у доларах на землі: маркетингова обіцянка чи реальність?

Дізнатися повну програму InvestFest 2026 можна на сторінці івенту за посиланням . Також на цій сторінці є форма для реєстрації для участі в конференції, яка є безкоштовною для всіх охочих.

Долучайтеся до InvestFest 2026 і дізнавайтеся з перших вуст інсайти інвестиційного ринку та про те, які активи принесуть вам найбільше вигоди вже цьогоріч.

Партнери заходу

Конференція InvestFest 2026 можлива за підтримки надійних партнерів, кожен із яких робить власний внесок у формування інвестиційної культури та економічної стійкості країни.

Генеральний партнер події ICU — міжнародна фінансова група та один із найбільших керуючих активами в Україні, що надає професійні послуги з брокерського обслуговування, торгівлі цінними паперами та інвестиційного консалтингу.

Золоті партнери:

Deniz Estate — міжнародне агентство закордонної нерухомості, яке допомагає українцям вигідно інвестувати у девелоперські проєкти по всьому світу.

— міжнародне агентство закордонної нерухомості, яке допомагає українцям вигідно інвестувати у девелоперські проєкти по всьому світу. BraInvest — інвестиційна компанія, що спеціалізується на управлінні капіталом та розробці ефективних інвестиційних стратегій для приватних і корпоративних клієнтів.

— інвестиційна компанія, що спеціалізується на управлінні капіталом та розробці ефективних інвестиційних стратегій для приватних і корпоративних клієнтів. Біржовий Університет — освітня платформа у сфері фінансової грамотності, яка навчає українців практичному інвестуванню на фондовому ринку з нуля.

Срібні партнери:

ICLUB — міжнародний синдикат венчурних інвесторів від фонду TA Ventures, який дає можливість приватному капіталу вкладати кошти у перспективні глобальні стартапи.

— міжнародний синдикат венчурних інвесторів від фонду TA Ventures, який дає можливість приватному капіталу вкладати кошти у перспективні глобальні стартапи. Твоє Коло — інвестиційна компанія, яка відкриває приватним інвесторам доступ до високодохідного ринку української сільськогосподарської землі.

— інвестиційна компанія, яка відкриває приватним інвесторам доступ до високодохідного ринку української сільськогосподарської землі. S1 REIT — перший в Україні фонд нерухомості (REIT), що дозволяє отримувати пасивний дохід від комерційної та житлової нерухомості з невеликим стартовим капіталом.

— перший в Україні фонд нерухомості (REIT), що дозволяє отримувати пасивний дохід від комерційної та житлової нерухомості з невеликим стартовим капіталом. ProPart — керуюча компанія та сервіс інвестицій у прибуткову нерухомість «під ключ».

— керуюча компанія та сервіс інвестицій у прибуткову нерухомість «під ключ». Ecotech — компанія, яка розробляє та реалізує інвестиційні проєкти у сфері відновлюваної енергетики та енергоефективних технологій.

Бронзовий партнер AccessFinance — фінансова компанія, що надає гнучкі та сучасні рішення у сфері кредитування, фінансового консалтингу та управління ліквідністю.

Завдяки залученості та експертизі наших партнерів InvestFest 2026 є практичним майданчиком для розвитку та захисту капіталу українців.

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