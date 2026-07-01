Про кар’єру, інвестиції та баланс: як доєднатися до нової конференції для жінок VLASNA Сьогодні 12:49 — Особисті фінанси

Спікерки конференції Vlasna

Конференція VLASNA, присвячена розвитку жіночої кар’єри, відбудеться вперше вже цього літа. Вона запрошує жінок, які шукають шляхи примноження капіталу, саморозвитку, натхнення та ідеї.

Захід пройде в онлайн-форматі 9 липня, а долучитися до нього зможуть всі охочі за попередньою реєстрацією. Важливо: участь безкоштовна. Зареєструватися можна на сайті івенту за посиланням

Про що буде VLASNA?

Понад 20 топових експерток готують виступи, які презентуватимуть протягом 8-годинної конференції. Головна мета організаторів — дати поштовх жінкам, щоб вони змогли побачити можливості для зростання у різних сферах.

Серед тем, про які говоритимуть спікери:

кар’єра та інвестиційний потенціал українських жінок;

як сформувати перший інвестиційний портфель;

як зробити перші кроки на фондовому ринку;

які активи обрати для захисту капіталу;

як перетворити хобі в бізнес;

як створити та розвивати особистий бренд засновниці;

де шукати стартовий капітал для власної справи;

як переосмислити свої навички та змінити кар’єру;

як опанувати нові знання в стислі терміни;

де шукати мотивацію та сили.

Якщо ви вже маєте стабільний дохід, але прагнете більшого, якщо хочете спробувати свої сили в підприємництві, якщо маєте власну справу і хочете її розвивати, якщо цікавитеся інвестиціями, якщо шукаєте однодумців та підтримку, то конференція VLASNA саме для вас. Долучайтеся та станьте частиною спільноти жінок, які не бояться своїх амбіцій та просто зараз роблять крок назустріч своїм мріям!

Ми віримо, що успіх складається з правильних знань, фінансових інструментів та доброго серця. Саме тому до організації онлайн-конференції VLASNA долучилися круті партнери, яким ми висловлюємо величезну вдячність за синергію та допомогу.

Кожен із них корисний для вас тут і зараз:

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Біржовий університет відкриває двері у світ інвестицій. Завдяки їхнім навчальним програмам тисячі українців уже створили свої перші інвестиційні портфелі та навчилися захищати гроші від інфляції.

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Дякуємо партнерам за те, що підсилюєте наш захід та допомагаєте кожній учасниці стати впевненішою у своєму майбутньому!

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