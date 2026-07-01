Про кар’єру, інвестиції та баланс: як доєднатися до нової конференції для жінок VLASNA
Про що буде VLASNA?
- кар’єра та інвестиційний потенціал українських жінок;
- як сформувати перший інвестиційний портфель;
- як зробити перші кроки на фондовому ринку;
- які активи обрати для захисту капіталу;
- як перетворити хобі в бізнес;
- як створити та розвивати особистий бренд засновниці;
- де шукати стартовий капітал для власної справи;
- як переосмислити свої навички та змінити кар’єру;
- як опанувати нові знання в стислі терміни;
- де шукати мотивацію та сили.
- Біз Банк забезпечує підприємців усім необхідним для старту та розвитку — від вигідних тарифів на обслуговування до надійних інструментів для розрахунків, щоб ви могли фокусуватися на прибутку, а не на паперах.
- Біржовий університет відкриває двері у світ інвестицій. Завдяки їхнім навчальним програмам тисячі українців уже створили свої перші інвестиційні портфелі та навчилися захищати гроші від інфляції.
- БФ «Твоя Опора» показує, як бізнес та благодійність можуть ефективно працювати разом. Це один із найпрозоріших фондів України, який рятує життя дітей та підтримує медичні заклади, реалізуючи масштабні гуманітарні проєкти.
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