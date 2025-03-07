Президентка Єврокомісії пропонує надати Україні доступ до єдиного ринку ЄС у рамках мирної угоди — The Telegraph Сьогодні 18:00 — Казна та Політика

Президентка Єврокомісії пропонує надати Україні доступ до єдиного ринку ЄС у рамках мирної угоди — The Telegraph

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонує надати Україні доступ до єдиного ринку Європейського Союзу в рамках остаточної мирної угоди.

Про це пише The Telegraph.

Вигідний доступ до ринку з 449 мільйонами споживачів принесе вкрай необхідний економічний поштовх для відновлення України. За планом, Брюссель обиратиме, які сектори відкрити для Києва, а які залишити закритими.

Ключ до плану — українська оборонна промисловість. Зараз Україна випускає велику кількість найсучасніших безпілотників і забезпечує 55% зброї, що використовує українська армія.

Безмитний доступ до українських озброєнь принесе Києву гроші, водночас збільшивши арсенали країн Євросоюзу. Це важливо, враховуючи план Європи переозброїтися.

Нагадаємо, на нещодавньому саміті в Брюсселі лідери ЄС погодилися виділити €800 мільярдів на інвестиції в оборону.

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«Ми також працюємо над планами прискорити інтеграцію України в багато інших частин єдиного ринку — для залучення більше інвестицій, зміцнення загальноєвропейських ланцюжків створення вартості та створення нових можливостей як для українського, так і для європейського бізнесу. Це стане кроком до прискорення відновлення України», — пояснила комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос.

Євросоюз уже перейшов до об’єднання ринку електроенергії України з європейським і намагатиметься поглибити співпрацю. Також уже обговорювали відкриття сектору послуг України, оскільки Київ є великим експортером ІТ-послуг і товарів, з найбільшою кількістю аутсорсингових розробників у Східній Європі.

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