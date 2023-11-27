Газета Politico оновила інформацію про рейтинг впливових осіб — Finance.ua

Газета Politico оновила інформацію про рейтинг впливових осіб Вчора 17:44

Газета Politico оновила інформацію про рейтинг впливових осіб

Американська газета Politico не публікувала новий рейтинг найвливовіших осіб. Про це повідомляється на її сайті у понеділок, 27 листопада.

«Наш рейтинг найвпливовіших людей 2024 року буде оголошено 28 листопада», — вказано у повідомленні.

Раніше у мережі була поширена інформація , що газета Politico другий рік поспіль назвала Зеленського найвпливовішим політиком в Європі. Виявилося, що це минулорічний рейтинг.

Нагадаємо, у 2022 році Володимир Зеленський очолив рейтинг найвпливовіших людей Європи за версією Politico. Тим часом президент Росії Володимир Путін у цьому списку отримав номінацію «невдаха року».

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.