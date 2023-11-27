Газета Politico оновила інформацію про рейтинг впливових осіб — Finance.ua

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Газета Politico оновила інформацію про рейтинг впливових осіб

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Газета Politico оновила інформацію про рейтинг впливових осіб
Газета Politico оновила інформацію про рейтинг впливових осіб
Американська газета Politico не публікувала новий рейтинг найвливовіших осіб. Про це повідомляється на її сайті у понеділок, 27 листопада.
«Наш рейтинг найвпливовіших людей 2024 року буде оголошено 28 листопада», — вказано у повідомленні.
Раніше у мережі була поширена інформація, що газета Politico другий рік поспіль назвала Зеленського найвпливовішим політиком в Європі. Виявилося, що це минулорічний рейтинг.
Нагадаємо, у 2022 році Володимир Зеленський очолив рейтинг найвпливовіших людей Європи за версією Politico. Тим часом президент Росії Володимир Путін у цьому списку отримав номінацію «невдаха року».
За матеріалами:
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