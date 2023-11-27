Газета Politico оновила інформацію про рейтинг впливових осіб — Finance.ua

Газета Politico оновила інформацію про рейтинг впливових осіб
Американська газета Politico не публікувала новий рейтинг найвливовіших осіб. Про це повідомляється на її сайті у понеділок, 27 листопада.
«Наш рейтинг найвпливовіших людей 2024 року буде оголошено 28 листопада», — вказано у повідомленні.
Раніше у мережі була поширена інформація, що газета Politico другий рік поспіль назвала Зеленського найвпливовішим політиком в Європі. Виявилося, що це минулорічний рейтинг.
Нагадаємо, у 2022 році Володимир Зеленський очолив рейтинг найвпливовіших людей Європи за версією Politico. Тим часом президент Росії Володимир Путін у цьому списку отримав номінацію «невдаха року».
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