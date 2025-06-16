Президент вніс кандидатуру на посаду генпрокурора — Finance.ua
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Президент вніс кандидатуру на посаду генпрокурора

Казна та Політика
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До ВР надійшло подання президента Володимира Зеленського про надання згоди на призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.
Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.
«Відповідно до пункту 11 частини першої статті 106 та частини третьої статті 131−1 Конституції України до Верховної Ради України надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про надання згоди на призначення Кравченка Руслана Андрійовича на посаду Генерального прокурора.» — написав він.
Довідка Finance.ua:
  • Руслан Кравченко — уродженць Сєвєродонецька Луганської області. З 2024 року обіймав посаду керівника Державної податкової служби.
  • Був головою Київської обласної військової адміністрації (з 2023 до 2024). Очолював Бучанську окружну прокуратуру з 2021 року.
За матеріалами:
Finance.ua
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