Президент Світового банку достроково йде у відставку — Financial Times — Finance.ua
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Президент Світового банку достроково йде у відставку — Financial Times

Фондовий ринок
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Президент Світового банку Девід Малпасс заявив про те, що він достроково залишить свій пост.
Як повідомляє Financial Times, Малпасс піде у відставку наприкінці червня, тобто майже за рік до закінчення терміну його повноважень.
Президент Світового банку залишає посаду на тлі постійної критики його реакції на зміну клімату під його керівництвом.
У своєму листі до співробітників Малпасс зазначив, що, його відставка у червні співпаде із закінченням фінансового року банку, «наступні кілька місяців» дадуть «хорошу можливість для безперешкодної зміни керівництва».
Торік США та інші великі акціонери Світового банку чинили тиск на установу, щоб вона активізувала зусилля щодо вирішення глобальних проблем, включаючи зміну клімату.
Цей тиск посилився після того, як Малпасс відмовився сказати, чи вірить він у антропогенні зміни клімату на конференції у вересні.
За матеріалами:
УНІАН
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