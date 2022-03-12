Президент США Байден напророкував кінець фондового ринку росії і заявив, що «він здувається» — Finance.ua

Президент США Байден напророкував кінець фондового ринку росії і заявив, що «він здувається»

Вчора 10:49 — Фондовий ринок

Президент США Джо Байден приєднався до думки тих експертів, які вважають неминучим суттєве падіння вартості активів у момент перезапуску торгів на фондовому ринку «Московської біржі», закритому з кінця лютого.

На брифінгу в Білому домі у п’ятницю Байден перелічив наслідки, до яких уже спричинили санкції проти росії.

«Рубль втратив більше половини вартості (...) „Московську біржу“ закрито вже цілих два тижні, тому що вони знають, що в момент відкриття може статися обвал», — сказав президент США.

Він також нагадав, що рейтингові агенції знизили суверенні рейтинги РФ до «сміттєвого» рівня.

Торги на фондовому ринку «Мосбіржі» не проводяться з 28 лютого. Про режим роботи майданчика з 14 березня Центробанк наразі не повідомляв.

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