Президент США Байден напророкував кінець фондового ринку росії і заявив, що «він здувається» — Finance.ua
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Президент США Байден напророкував кінець фондового ринку росії і заявив, що «він здувається»

Вчора 10:49Фондовий ринок
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Президент США Джо Байден приєднався до думки тих експертів, які вважають неминучим суттєве падіння вартості активів у момент перезапуску торгів на фондовому ринку «Московської біржі», закритому з кінця лютого.
На брифінгу в Білому домі у п’ятницю Байден перелічив наслідки, до яких уже спричинили санкції проти росії.
«Рубль втратив більше половини вартості (...) „Московську біржу“ закрито вже цілих два тижні, тому що вони знають, що в момент відкриття може статися обвал», — сказав президент США.
Він також нагадав, що рейтингові агенції знизили суверенні рейтинги РФ до «сміттєвого» рівня.
Торги на фондовому ринку «Мосбіржі» не проводяться з 28 лютого. Про режим роботи майданчика з 14 березня Центробанк наразі не повідомляв.
За матеріалами: Інтерфакс
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