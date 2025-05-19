Президент Румунії підписав закон, що дозволяє військовим збивати «заблукалі» дрони рф — Finance.ua
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Президент Румунії підписав закон, що дозволяє військовим збивати «заблукалі» дрони рф

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Тимчасовий президент Румунії Іліє Боложан підписав закон, який розширив повноваження армії і дозволив збивати БПЛА, що незаконно перебувають у повітряному просторі країни.
Про це повідомляє Digi24, пише «Європейська правда».
Іліє Боложан підписав ухвалений парламентом закон, який дозволяє збивати у повітряному просторі Румунії дрони, які перебувають там незаконно, а також закон стосовно військових місій та операцій на території Румунії у мирний час.
Нагадаємо, роботу над законом почали після серії випадків, коли російські ударні БПЛА, якими атакували південь української Одеської області, залітали на територію Румунії. Його остаточно схвалили в парламенті у лютому 2025 року.
Румунські ультраправі оскаржували закон у Конституційному суді, але програли.
Нагадаємо, у березні Румунія підтвердила чергове падіння російського дрона на своїй території — у прикордонні неподалік українського Рені.
За матеріалами:
Економічна Правда
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