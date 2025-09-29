Президент: росія не буде встановлювати нові кордони в Україні Сьогодні 13:45

рф не буде встановлювати нові кордони в Україні.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на Варшавському форумі з безпеки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian

Журналісти запитали у президента, чи готовий він піти на територіальні поступки, щоб закінчити війну. У відповідь він повторив, що кордони України визначені її конституцією.

«росія не буде встановлювати нові кордони в Україні», — заявив Зеленський.

Він також додав що відкритий до «дипломатичних» переговорів. За його словами, наразі головна зброя, яка потрібна Україні, — це «єдність», і попереджає про спроби розділити Європу.

Варто також нагадати, що 23 президент США Дональд Трамп після зустрічі з Зеленським написав, що Україна може повернути всі свої території, які тимчасово окупували росіяни. І, на його думку, навіть «піти трохи далі».

А росії вже відреагували на ці слова Трампа. Зокрема, міністр закордонних справ Сергій Лавров нафантазував, що будь-які заяви та розрахунки на те, що Україна повернеться до кордонів 2022 року нібито є «політичною сліпотою».

