Президент провів зустріч із представниками українського бізнесу: про що говорили — Finance.ua

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Президент провів зустріч із представниками українського бізнесу: про що говорили

Казна та Політика
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Президент провів зустріч із представниками українського бізнесу: про що говорили
Президент провів зустріч із представниками українського бізнесу: про що говорили
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Про це повідомив офіційний сайт Глави держави.
У заході взяли участь власники та керівники найбільших українських компаній, що працюють у галузях фармацевтики, логістики, агропромисловості, енергетики, телекомунікацій, у сфері послуг, фінансовому та банківському напрямах, а також підприємств ОПК.
Глава держави подякував присутнім за те, що вони зберегли підприємства та продовжують працювати в Україні.
«Безумовно, для нас збереження робочих місць — це не просто абстрактні речі. Це дає можливість вистояти в цій війні. І знов-таки, це не заради красномовності, а тому, що розумію: тільки мотивовані люди можуть здобути мир в Україні», — наголосив Президент.
Окремо Володимир Зеленський зазначив, що держава робить усе можливе для посилення ППО та наближення справедливого й тривалого миру для України.
Під час зустрічі обговорили низку конкретних питань, які стосувалися різних напрямів. Зокрема, ішлося про продовження роботи економічної платформи «Зроблено в Україні». Підприємці відзначили ефект від реалізації цієї ініціативи та запропонували розширити її на сектор безпеки й оборони.
За словами Глави держави, порушені питання та озвучені пропозиції будуть опрацьовані відповідними державними відомствами.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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