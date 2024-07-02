Президент підписав закони щодо деяких питань у сфері енергетики — Finance.ua

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Президент підписав закони щодо деяких питань у сфері енергетики

Енергетика
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Президент підписав закони щодо деяких питань у сфері енергетики
Президент підписав закони щодо деяких питань у сфері енергетики
Комітет енергетики та ЖКП повідомляє, що президент України підписав закони щодо деяких питань у сфері енергетики.
Зокрема, було підписано Закон України щодо обов’язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту № 3769-IX. Цей закон встановлює з 1 червня 2025 року не менш як 5% обов’язковий вміст рідкого біопалива (біокомпонетів) в усіх обсягах автомобільних бензинів, що відпускаються з місць оптової та місць роздрібної торгівлі пальним, за виключенням бензинів із октановим числом 98 і вище та бензинів, що поставляються для потреб Міноборони, Держрезерву та для створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів.
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Також президент підписав Закон України щодо врегулювання повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері забезпечення енергетичної ефективності № 3764-IX.
Закон врегульовує повноваження центральних органів виконавчої влади щодо формування та реалізації державної політики, зокрема, у сфері забезпечення енергетичної ефективності.
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