Президент підписав закон про відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів — Finance.ua

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Президент підписав закон про відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів

Казна та Політика
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Президент підписав закон про відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів
Президент підписав закон про відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів № 11 131.
Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.
«Новий закон є обов’язковою умовою для отримання фінансування від Світового банку», — зазначається у повідомленні.

Що передбачає законопроєкт

Цей документ передбачає відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів (складення прогнозу місцевих бюджетів на три роки). Винятком є ТОТ або території, на яких ведуться активні бойові дії.
Окрім цього, передбачено розширення напрямків використання залишків коштів ОМС:
  • погашення кредиторської заборгованості;
  • облаштування місць тимчасового перебування ВПО;
  • співфінансування з місцевих бюджетів;
  • придбання ОВДП строком більше одного року.
Місцеві ради зможуть надавати фінансову гарантію на кредити-рефінансування раніше взятих позик тощо.
За матеріалами:
Finance.ua
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