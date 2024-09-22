Президент підписав закон про відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів — Finance.ua

Президент підписав закон про відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів № 11 131.
Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.
«Новий закон є обов’язковою умовою для отримання фінансування від Світового банку», — зазначається у повідомленні.
Що передбачає законопроєкт
Цей документ передбачає відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів (складення прогнозу місцевих бюджетів на три роки). Винятком є ТОТ або території, на яких ведуться активні бойові дії.
Окрім цього, передбачено розширення напрямків використання залишків коштів ОМС:
- погашення кредиторської заборгованості;
- облаштування місць тимчасового перебування ВПО;
- співфінансування з місцевих бюджетів;
- придбання ОВДП строком більше одного року.
Місцеві ради зможуть надавати фінансову гарантію на кредити-рефінансування раніше взятих позик тощо.
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