Президент оцінив новий пакет санкцій проти рф — Finance.ua
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Президент оцінив новий пакет санкцій проти рф

Вчора 11:00Казна та Політика
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Президент оцінив новий пакет санкцій проти рф
Президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібен справді «болісний» пакет санкцій проти рф для запобігання нові кривавій хвилі на Донбасі.
Про це він сказав у відеозверненні.
Президент нагадав, що 6 квітня західні держави оголосили про новий пакет санкцій проти російської федерації.
Зокрема, блокуються нові інвестиції в росію, застосовуються обмеження проти кількох системних банків у росії, додаються персональні санкції, а також іще інші обмеження.
На його думку, цей пакет має ефектний вигляд, але цього замало.
«Але все ж навряд чи його можна назвати співмірним із тим злом, яке світ побачив у Бучі. Із тим злом, яке продовжується в Маріуполі, в обстрілах Харкова, у намаганні росії розпочати новий глобальний кривавий наступ на Донбасі...», — підкреслив Зеленський.
Він наголосив, що Україна продовжить наполягати на повному блокуванні російської банківської системи від міжнародних фінансів, на тому чи іншому форматі відмови демократичного світу від російської нафти.
«Саме нафтовий експорт — це одна з основ російської агресивності. Одна з основ того, що керівництво Росії може дозволити собі ставитися несерйозно до переговорів про припинення війни і про звільнення української території», — вважає глава держави.
Зеленський додав, що деякі політики зараз все ще не можуть визначитися: як же обмежити потік «нафтодоларів» і «нафтоєвро» в росію, щоб не поставити під удар власні економіки.
«Але для того люди і йдуть у політику, щоб вирішувати такі завдання, складні завдання. Вирішувати їх швидко та принципово. Якщо ж не здатні, то не варто було й починати займатися політичною діяльністю», — сказав він.
Президент вважає, що ембарго на постачання російської нафти все одно буде застосоване, а відповідний формат буде знайдений.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: УНІАН
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