Президент дав вказівки уряду щодо тарифів на газ та електрику в Україні — Finance.ua

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів зробити все, щоб тарифи на газ та електроенергію і в наступному опалювальному сезоні не змінилися.
Про це глава держави заявив у своєму відеозверненні ввечері, 7 червня.
«Хочу окремо підкреслити, що поставив уряду дуже конкретне завдання зробити все, щоб тарифи на газ та електрику і в наступному опалювальному сезоні не змінилися. Людям і так складно, бо війна. Це буде забезпечено», — сказав Президент.
Як наголосив Зеленський, місцева влада відповідає за тарифи на тепло і на гарячу воду, і на місцевому рівні має бути забезпечена така сама незмінність тарифів і зимою 2022-2023 років.