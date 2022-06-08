Президент дав вказівки уряду щодо тарифів на газ та електрику в Україні — Finance.ua

Президент дав вказівки уряду щодо тарифів на газ та електрику в Україні

Вчора 13:03 — Казна та Політика

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів зробити все, щоб тарифи на газ та електроенергію і в наступному опалювальному сезоні не змінилися.

Про це глава держави заявив у своєму відеозверненні ввечері, 7 червня.

«Хочу окремо підкреслити, що поставив уряду дуже конкретне завдання зробити все, щоб тарифи на газ та електрику і в наступному опалювальному сезоні не змінилися. Людям і так складно, бо війна. Це буде забезпечено», — сказав Президент.

Як наголосив Зеленський, місцева влада відповідає за тарифи на тепло і на гарячу воду, і на місцевому рівні має бути забезпечена така сама незмінність тарифів і зимою 2022-2023 років.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів утворює штаб для підготовки до наступного опалювального сезону. Також, за його словами, влада на сьогодні робить все можливе, щоб наростити можливості експорту електроенергії.

В «Нафтогазі» пояснили, що буде, якщо не сплачувати рахунки за газ під час війни.

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