Президент Чехії про розширення ЄС: є геополітичною необхідністю — Finance.ua
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Президент Чехії про розширення ЄС: є геополітичною необхідністю

Казна та Політика
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Президент Чехії про розширення ЄС: є геополітичною необхідністю
Президент Чехії про розширення ЄС: є геополітичною необхідністю
Президент Чехії Петр Павел підтримав розширення Європейського союзу і назвав його геополітичною необхідністю.
Про це повідомляє «Новини».
Він попередив, що Європа не повинна змушувати Молдову і Грузію довго чекати і залишати їх на милість росії.
Однак, за словами президента, Європа має підготуватися до розширення.
«ЄС не може функціонувати однаково у складі 12 чи 35 членів. Модернізація ЄС — необхідний крок», — додав він.
Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія і Сербія є офіційними країнами-кандидатами. З Чорногорією і Сербією почалися переговори про вступ за кількома розділами, переговори з Албанією і Північною Македонією стартують у липні 2022 року, а Косово подало заявку на членство в грудні 2022 року.

Довідка Finance.ua:

  • 14 грудня 2023 року на саміті в Брюсселі Європейська рада схвалила початок переговорів про вступ України до ЄС. Це важливий крок, що знаменує собою просування України до тіснішої інтеграції з Європою.
  • В червні 2023 року Україні було надано статус кандидата на членство в ЄС. Однак для того, щоб стати повноправним членом, їй необхідно було виконати низку умов.
  • Початок переговорів про вступ є значним кроком, але це лише початок довгого і складного процесу. Україні належить виконати безліч вимог, перш ніж вона зможе стати членом ЄС.
  • Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина висловила задоволення тим, що Україні вдалося виконати дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про вступ до ЄС.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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