Президент Чехії про розширення ЄС: є геополітичною необхідністю — Finance.ua

Президент Чехії про розширення ЄС: є геополітичною необхідністю Сьогодні 09:33 — Казна та Політика

Президент Чехії про розширення ЄС: є геополітичною необхідністю

Президент Чехії Петр Павел підтримав розширення Європейського союзу і назвав його геополітичною необхідністю.

Про це повідомляє «Новини».

Він попередив, що Європа не повинна змушувати Молдову і Грузію довго чекати і залишати їх на милість росії.

Однак, за словами президента, Європа має підготуватися до розширення.

«ЄС не може функціонувати однаково у складі 12 чи 35 членів. Модернізація ЄС — необхідний крок», — додав він.

Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія і Сербія є офіційними країнами-кандидатами. З Чорногорією і Сербією почалися переговори про вступ за кількома розділами, переговори з Албанією і Північною Македонією стартують у липні 2022 року, а Косово подало заявку на членство в грудні 2022 року.

Довідка Finance.ua:

14 грудня 2023 року на саміті в Брюсселі Європейська рада схвалила початок переговорів про вступ України до ЄС. Це важливий крок, що знаменує собою просування України до тіснішої інтеграції з Європою.

В червні 2023 року Україні було надано статус кандидата на членство в ЄС. Однак для того, щоб стати повноправним членом, їй необхідно було виконати низку умов.

Початок переговорів про вступ є значним кроком, але це лише початок довгого і складного процесу. Україні належить виконати безліч вимог, перш ніж вона зможе стати членом ЄС.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина висловила задоволення тим, що Україні вдалося виконати дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про вступ до ЄС.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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