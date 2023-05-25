Презентований найдорожчий та найнезвичніший електричний Volvo за 400 000 євро (фото) — Finance.ua
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Презентований найдорожчий та найнезвичніший електричний Volvo за 400 000 євро (фото)

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Презентований найдорожчий та найнезвичніший електричний Volvo за 400 000 євро (фото)
Презентований найдорожчий та найнезвичніший електричний Volvo за 400 000 євро (фото)
Candela C-8 Polestar оснащений 102-сильним двигуном і здатний підтримувати швидкість 35 км/год. Батарея на 69 кВт∙год від електрокара Polestar 2 забезпечує запас ходу 105 км.
У Швеції презентували електричний катер Candela C-8 Polestar. Ексклюзивну модель оцінили у 400 000 євро, а перші екземпляри доставлять замовникам у червні 2024 року. Про це повідомляє офіційний сайт Polestar.
Катер Candela C-8 розроблений за участю фахівців Volvo та його електричного підрозділу Polestar. Його навіть можна купити через онлайн-магазин Polestar.
Новий Candela C-8 Polestar — невеликий катер на підводних крилах. Електродвигун потужністю 102 к. с. (75 кВт) забезпечує крейсерську швидкість 35 км/год (22 вузла).
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