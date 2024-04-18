Презентовано заряджений позашляховик Cadillac (фото, відео) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Презентовано заряджений позашляховик Cadillac (фото, відео)

Технології&Авто
45
Презентовано заряджений позашляховик Cadillac (фото, відео)
Презентовано заряджений позашляховик Cadillac (фото, відео)
У Cadillac Escalade 2024 з’явилася нова надпотужна версія H850. Її розробили в американському тюнінг-ательє Hennessey і випустять лімітованою серією із 100 авто.
Про це повідомляється на сайті компанії.
За основу взяли заряджений Cadillac Escalade-V, який складно назвати повільним, адже він оснащений 6,2-літровим компресорним V8 потужністю 682 к. с. Йому замінили системи впуску й вихлопу, нагнітач, клапани та розподільчий вал.
Потужність двигуна зросла до 850 сил
Потужність двигуна зросла до 850 сил
Цифровий індекс у назві вказує, що потужність цієї вісімки збільшили до 850 к. с. при 6200 об/хв. Піковий крутний момент зріс до 1160 Нм при 4600 об/хв.
Важкий тритонний позашляховик здатен розігнатися до 100 км/год менш ніж за 4,5 с, а спринт на ¼ милі (402 м) займає 12 с. Hennessey H850 Escalade-V оснащений пневмопідвіскою та гальмами Brembo. Цікаво, що в лінійці Hennessey є й потужніша 1000-сильна версія моделі.
Випустять лише 100 Hennessey H850
Випустять лише 100 Hennessey H850
Cadillac Escalade-V зберіг обвіс та спойлер на даху. Відрізнити версію Hennessey H850 можна за 22-дюймовими легкосплавними дисками чорного кольору. Салон оздоблений шкірою та деревом, також встановлено табличку з серійним номером авто.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.