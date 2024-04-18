Презентовано заряджений позашляховик Cadillac (фото, відео) — Finance.ua

Презентовано заряджений позашляховик Cadillac (фото, відео) Сьогодні 06:48 — Технології&Авто

Презентовано заряджений позашляховик Cadillac (фото, відео)

У Cadillac Escalade 2024 з’явилася нова надпотужна версія H850. Її розробили в американському тюнінг-ательє Hennessey і випустять лімітованою серією із 100 авто.

Про це повідомляється на сайті компанії.

За основу взяли заряджений Cadillac Escalade-V, який складно назвати повільним, адже він оснащений 6,2-літровим компресорним V8 потужністю 682 к. с. Йому замінили системи впуску й вихлопу, нагнітач, клапани та розподільчий вал.

Потужність двигуна зросла до 850 сил

Цифровий індекс у назві вказує, що потужність цієї вісімки збільшили до 850 к. с. при 6200 об/хв. Піковий крутний момент зріс до 1160 Нм при 4600 об/хв.

Важкий тритонний позашляховик здатен розігнатися до 100 км/год менш ніж за 4,5 с, а спринт на ¼ милі (402 м) займає 12 с. Hennessey H850 Escalade-V оснащений пневмопідвіскою та гальмами Brembo. Цікаво, що в лінійці Hennessey є й потужніша 1000-сильна версія моделі.

Випустять лише 100 Hennessey H850

Cadillac Escalade-V зберіг обвіс та спойлер на даху. Відрізнити версію Hennessey H850 можна за 22-дюймовими легкосплавними дисками чорного кольору. Салон оздоблений шкірою та деревом, також встановлено табличку з серійним номером авто.

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