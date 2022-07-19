Презентовано смартфон з максимальним захистом IP69K та ціною 120 доларів (фото) — Finance.ua

Презентовано смартфон з максимальним захистом IP69K та ціною 120 доларів (фото) Вчора 01:57 — Фондовий ринок

Компанія Ulefone презентувала ультрабюджетний смартфон Armor X6 Pro з максимальним рівнем захисту IP69K — смартфон можна поміщати під воду на глибину півтора метра на 30 хвилин. Крім цього, у смартфона є захист за американським військовим стандартом MIL-STD-810G. Товщина моделі складатиме 14.4 міліметра, вага — 227 грамів.

За роботу моделі буде відповідальний бюджетний чіпсет MediaTek Helio A22, що має підтримку лише LTE. Смартфон буде використовувати IPS-дисплей з роздільною здатністю HD. Об’єм оперативної пам’яті буде складати 4 ГБ, а внутрішньої пам’яті — 32 ГБ. Крім цього, модель має GPS, NFC-чіп, мініджек 3.5 міліметра, модуль Wi-Fi 802.11ac та Bluetooth 5.0. З коробки Ulefone Armor X6 Pro буде поставлятися з Android 12.

Читайте також В банкомати в Америці інтегрують можливість купівлі криптовалют

Основна камера смартфона буде мати основний сенсор Sony IMX214 з роздільною здатністю 13 МП, фронтальна камера буде представлена сенсором OmniVision OV5670, роздільна здатність якого буде складати 5 МП. За автономність буде відповідальний акумулятор об’ємом 4000 мАг, буде підтримка зарядки потужністю 5W через microUSB.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.