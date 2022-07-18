В банкомати в Америці інтегрують можливість купівлі криптовалют — Finance.ua
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В банкомати в Америці інтегрують можливість купівлі криптовалют

Фінтех і Картки
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В банкомати в Америці інтегрують можливість купівлі криптовалют
В банкомати в Америці інтегрують можливість купівлі криптовалют
Американський підрозділ південнокорейського виробника фіатних банкоматів Hyosang оголосив про додання сервісів для купівлі криптовалют у майбутній магазин додатків банкомату — все завдяки співпраці з компанією-постачальником криптовалютних платежів DigitalMint.
Як повідомили представники Hyosung America, кожен оператор банкоматів зможе завантажити додаток від DigitalMint, «відкривши користувачам доступ до нових джерел прибутку». Програмний інтерфейс додатку інтегрує можливість купівлі цифрових активів у POS-термінали та банкомати. Наразі користувачі зможуть купувати лише 2 криптовалюти: Bitcoin або Litecoin.

Litecoin: старт, наші дні, перспективи 🧐

Нагадаємо, у США розміщено 88% усіх криптоматів планети, а у Європі — всього 4%. У 2022 році кількість установок криптовалютних банкоматів зменшилась на 90%. Втім, червень 2022 припинив цей антитренд — за 5 перших днів червня встановлено 817 Bitcoin-АТМ, що є в рази більшим показником у порівнянні з попередніми місяцями.
На криптовалютній біржі EXMO можна легко розпочати шлях у трейдингу. Інтуїтивний інтерфейс допомагає розібратись у світі криптовалют навіть новачкам. Біржа, що працює в Україні, Польщі та інших країнах, постійно розширює функціонал, поповнює список активів більш ніж 2 мільйонам трейдерів з усього світу.

Почати заробляти на EXMO

За матеріалами:
noworries
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