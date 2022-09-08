Презентовано новий Ford Transit 2023 — Finance.ua
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Презентовано новий Ford Transit 2023

Технології&Авто
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Презентовано новий Ford Transit 2023
Презентовано новий Ford Transit 2023, Фото: Ford
Відбулася офіційна презентація Ford Transit 2023. Нове покоління комерційної моделі дебютувало в електричному виконанні, а дизельну версію додадуть пізніше.
Про це повідомляє офіційний сайт Ford.
Новий Ford Transit виглядає знайомо, але отримав величезні радіаторну решітку і розкосі світлодіодні фари. Розробники стверджують, що покращили аеродинаміку на 10% порівняно з попередником. Модель, як і раніше, запропонована у вантажній, вантажопасажирській та пасажирській версіях.
Фото: Ford
Фото: Ford
Фургон Ford Transit пропонують у кількох варіантах за довжиною — з вантажним відсіком об’ємом від 5,8 до 9 кубометрів. Вантажопідйомність електричної версії складає 1100 кг.
У салоні з’явилися віртуальна панель приладів та великий сенсорний дисплей. Кермо авто може відкидатися і перетворюється на зручний столик для водія.
Електромобіль Ford E-Transit Custom (саме так назвали електричний варіант) запропонований у версіях потужністю 135 та 217 к. с. В обох випадках момент, що крутить, досягає 415 Н∙м і цієї тяги достатньо, щоб буксирувати двотонний причіп.
Фото: Ford
Фото: Ford
Акумуляторна батарея ємністю 74 кВт∙год запозичена у електропікапа Ford F-150 Lightning. Запас ходу складає 380 км, а зарядити електрокар Ford можна за 8 годин від домашньої електромережі та за 41 хвилину — у швидкому режимі від зарядної станції. Крім того, можна живити від батареї різні електроприлади.
Виробництво Ford E-Transit Custom налагодять у Туреччині. Електромобіль надійде у продаж із осені 2023 року.
За матеріалами:
Фокус
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