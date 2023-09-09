Презентовано новий Ford F-150 2024 (фото, відео) — Finance.ua
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Презентовано новий Ford F-150 2024 (фото, відео)

Технології&Авто
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Напередодні відкриття автошоу в Детройті презентовано новий Ford F-150. Найпопулярніший пікап у світі пройшов модернізацію і надійде в продаж до кінця осені за ціною від $38 565.
Про це повідомляє офіційний сайт Ford.
Пікап Ford F-150 2024 впізнається за зміненими бамперами і фарами. Решітка радіатора також нова, причому традиційно вона відрізняється в різних версіях моделі. Заряджена версія Raptor відрізняється збільшеним кліренсом, масивними бамперами, захистом днища і позашляховими шинами.
Фото: Ford
Фото: Ford
Як і раніше, Ford F-150 доступний у кількох варіантах довжини, у дводверній та чотиридверній версіях. Цікавим нововведенням став багатофункціональний задній борт кузова, який тепер може опускатися або відкриватися подібно до дверей.
У салоні тепер у всіх Ford F-150 встановлено два 12-дюймові дисплеї на передній панелі. Крім того, з’явилася проекція на лобове скло.
Фото: Ford
Фото: Ford
Пікап Ford F-150 доступний із бензиновими V6 твін-турбо об'ємом 2,7 л (324 к.с.) і 3,5 л (400 і 450 к.с.), а також із 5,0-літровим 400-сильним V8. У лінійці є гібрид на 430 к. с., а в окремих країнах доступний 3,0-літровий 250-сильний турбодизель. На вершині розташувався 700-сильний Ford F-150 Raptor R. Електромобіль Ford F-150 Lightning оновлять окремо.
Усі модифікації отримали 10-ступінчасту автоматичну КПП. Є варіанти із заднім і повним приводом. Вантажопідйомність Ford F-150 становить 1110 кг, також він може буксирувати 6,1-тонний причіп.
За матеріалами:
mmr.ua
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