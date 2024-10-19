Презентовано новий електричний Renault 4 (фото) — Finance.ua

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Презентовано новий електричний Renault 4 (фото)

Технології&Авто
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Презентовано новий електричний Renault 4 (фото)
Презентовано новий електричний Renault 4 (фото)
Культовий французький автомобіль Renault 4 повертається на дороги в абсолютно новому вигляді.
Про це повідомляє motor1.
Електричний кросовер, зберігши впізнавані риси попередника, пропонує сучасним автолюбителям поєднання ретро-стилю і передових технологій.
Презентовано новий електричний Renault 4 (фото)
Новий Renault 4 зберіг характерні риси оригінальної моделі: квадратний кузов, круглі фари та вертикальні задні ліхтарі.
Однак автомобіль став значно більшим і отримав сучасне оснащення. Під капотом — електрична силова установка, що забезпечує вражаючу динаміку та запас ходу.
Презентовано новий електричний Renault 4 (фото)
Виробник обіцяє, що новий Renault 4 буде доступний у кількох комплектаціях, що відрізняються потужністю двигуна і ємністю батареї.
Завдяки швидкій зарядці, автомобіль можна зарядити до 80% всього за півгодини.
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