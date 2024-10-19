Презентовано новий електричний Renault 4 (фото) — Finance.ua

Презентовано новий електричний Renault 4 (фото) Вчора 04:10 — Технології&Авто

Презентовано новий електричний Renault 4 (фото)

Культовий французький автомобіль Renault 4 повертається на дороги в абсолютно новому вигляді.

Про це повідомляє motor1.

Електричний кросовер, зберігши впізнавані риси попередника, пропонує сучасним автолюбителям поєднання ретро-стилю і передових технологій.

Новий Renault 4 зберіг характерні риси оригінальної моделі: квадратний кузов, круглі фари та вертикальні задні ліхтарі.

Однак автомобіль став значно більшим і отримав сучасне оснащення. Під капотом — електрична силова установка, що забезпечує вражаючу динаміку та запас ходу.

Виробник обіцяє, що новий Renault 4 буде доступний у кількох комплектаціях, що відрізняються потужністю двигуна і ємністю батареї.

Завдяки швидкій зарядці, автомобіль можна зарядити до 80% всього за півгодини.

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