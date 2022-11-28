Презентовано новий електромобіль Chery QQ (фото) — Finance.ua

Презентовано новий електромобіль Chery QQ (фото)
Електричну лінійку Chery QQ поповнила нова модель Unbounded Pro. Компактний електрокар надходить у продаж у Китаї за ціною 90-113 тисяч юанів ($12 500 — 15 750), а потім має з’явитися і в інших країнах.
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий Chery QQ Unbounded Pro — компактний чотиримісний хетчбек для міста. У нього короткі звиси кузова і дуже високий капот, а нижня частина прикрита пластиковим захисним обважуванням. За розмірами модель трохи менша за бензиновий Chery QQ, який раніше продавався в Україні.
Габарити Chery QQ Unbounded Pro:
- Довжина — 3402 мм.
- Ширина — 1680 мм.
- Висота — 1550 мм.
- Колісна база — 2160 мм.
Салон Chery QQ Unbounded Pro оброблений червоно-чорною штучною шкірою. Китайський електрокар отримав віртуальну панель приладів та великий 12,9-дюймовий тачскрин.
Базова версія отримала панорамний дах, доступ без ключа, камери кругового огляду, системи автоматичного гальмування, розпізнавання дорожніх знаків, контролю дорожньої розмітки та «сліпих» зон.
Новий Chery QQ Unbounded Pro запропонують у двох модифікаціях:
- потужністю 70 к. с. — максимальна швидкість 120 км/год, батарея на 28,8 кВт·год, запас ходу 301 км;
- потужністю 95 к. с. — максимальна швидкість 125 км/год, батарея на 40,3 кВт·год, запас ходу 408 км.
Обидві версії підтримують швидке заряджання. Поповнити заряд батареї на 80% можна за пів години.
Поділитися новиною