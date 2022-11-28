Презентовано новий електромобіль Chery QQ (фото) — Finance.ua

Презентовано новий електромобіль Chery QQ (фото) 28.11.2022, 01:34 — Технології&Авто

Презентовано новий електромобіль Chery QQ (фото), Фото: CarNewsChina

Електричну лінійку Chery QQ поповнила нова модель Unbounded Pro. Компактний електрокар надходить у продаж у Китаї за ціною 90-113 тисяч юанів ($12 500 — 15 750), а потім має з’явитися і в інших країнах.

Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Chery QQ Unbounded Pro — компактний чотиримісний хетчбек для міста. У нього короткі звиси кузова і дуже високий капот, а нижня частина прикрита пластиковим захисним обважуванням. За розмірами модель трохи менша за бензиновий Chery QQ, який раніше продавався в Україні.

Фото: CarNewsChina

Габарити Chery QQ Unbounded Pro:

Довжина — 3402 мм.

Ширина — 1680 мм.

Висота — 1550 мм.

Колісна база — 2160 мм.

Салон Chery QQ Unbounded Pro оброблений червоно-чорною штучною шкірою. Китайський електрокар отримав віртуальну панель приладів та великий 12,9-дюймовий тачскрин.

Фото: CarNewsChina

Базова версія отримала панорамний дах, доступ без ключа, камери кругового огляду, системи автоматичного гальмування, розпізнавання дорожніх знаків, контролю дорожньої розмітки та «сліпих» зон.

Новий Chery QQ Unbounded Pro запропонують у двох модифікаціях:

потужністю 70 к. с. — максимальна швидкість 120 км/год, батарея на 28,8 кВт·год, запас ходу 301 км;

потужністю 95 к. с. — максимальна швидкість 125 км/год, батарея на 40,3 кВт·год, запас ходу 408 км.

Обидві версії підтримують швидке заряджання. Поповнити заряд батареї на 80% можна за пів години.

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