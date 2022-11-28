Презентовано новий електромобіль Chery QQ (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Презентовано новий електромобіль Chery QQ (фото)

Технології&Авто
18
Презентовано новий електромобіль Chery QQ (фото)
Презентовано новий електромобіль Chery QQ (фото), Фото: CarNewsChina
Електричну лінійку Chery QQ поповнила нова модель Unbounded Pro. Компактний електрокар надходить у продаж у Китаї за ціною 90-113 тисяч юанів ($12 500 — 15 750), а потім має з’явитися і в інших країнах.
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий Chery QQ Unbounded Pro — компактний чотиримісний хетчбек для міста. У нього короткі звиси кузова і дуже високий капот, а нижня частина прикрита пластиковим захисним обважуванням. За розмірами модель трохи менша за бензиновий Chery QQ, який раніше продавався в Україні.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
Габарити Chery QQ Unbounded Pro:
  • Довжина — 3402 мм.
  • Ширина — 1680 мм.
  • Висота — 1550 мм.
  • Колісна база — 2160 мм.
Салон Chery QQ Unbounded Pro оброблений червоно-чорною штучною шкірою. Китайський електрокар отримав віртуальну панель приладів та великий 12,9-дюймовий тачскрин.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
Базова версія отримала панорамний дах, доступ без ключа, камери кругового огляду, системи автоматичного гальмування, розпізнавання дорожніх знаків, контролю дорожньої розмітки та «сліпих» зон.
Новий Chery QQ Unbounded Pro запропонують у двох модифікаціях:
  • потужністю 70 к. с. — максимальна швидкість 120 км/год, батарея на 28,8 кВт·год, запас ходу 301 км;
  • потужністю 95 к. с. — максимальна швидкість 125 км/год, батарея на 40,3 кВт·год, запас ходу 408 км.
Обидві версії підтримують швидке заряджання. Поповнити заряд батареї на 80% можна за пів години.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.