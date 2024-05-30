Презентовано новий BMW M<sup><small>3</small></sup> 2024: як змінилася спортивна модель (фото) — Finance.ua

Презентовано новий BMW M 3 2024: як змінилася спортивна модель (фото) Сьогодні 03:21 — Технології&Авто

Презентовано новий BMW M 3 2024: як змінилася спортивна модель (фото)

У Німеччині представлено новий BMW M 3 2024. Спортивні седан та універсал пройшли модернізацію і надійдуть у продаж із липня. Їх подробиці розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.

Оновлений BMW M 3 не надто змінився зовні. Його можна впізнати за зміненими фарами та новими кованими дисками діаметром 19 та 20 дюймів. Крім того, можна замовити пакет з карбоновим декором кузова.

У салоні BMW M 3 2024 встановили нове скошене кермо. На передній панелі розміщено вигнутий двосекційний дисплей, причому мультимедійна система в авто нова. Крім того, всередині стало менше кнопок. Також дещо змінено оздоблення і алюмінієві вставки стали стандартними.

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Як і раніше, BMW M 3 оснащений 3,0-літровою рядною турбошісткою. У стандартній версії вона розвиває 480 к. с., а в M 3 Competition — 510 к. с.

Водночас, повнопривідний BMW M 3 Competition xDrive став потужнішим — його мотор видає 530 к. с. У цьому варіанті розгін до 100 км/год займає 3,5 с, а максимальна швидкість може бути обмежена на 250 або 290 км/год.

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