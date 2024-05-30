Презентовано новий BMW M<sup><small>3</small></sup> 2024: як змінилася спортивна модель (фото) — Finance.ua
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Презентовано новий BMW M3 2024: як змінилася спортивна модель (фото)

Технології&Авто
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Презентовано новий BMW M<sup><small>3</small></sup> 2024: як змінилася спортивна модель (фото)
Презентовано новий BMW M3 2024: як змінилася спортивна модель (фото)
У Німеччині представлено новий BMW M3 2024. Спортивні седан та універсал пройшли модернізацію і надійдуть у продаж із липня. Їх подробиці розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.
Презентовано новий BMW M<sup><small>3</small></sup> 2024: як змінилася спортивна модель (фото)
Оновлений BMW M3 не надто змінився зовні. Його можна впізнати за зміненими фарами та новими кованими дисками діаметром 19 та 20 дюймів. Крім того, можна замовити пакет з карбоновим декором кузова.
Презентовано новий BMW M<sup><small>3</small></sup> 2024: як змінилася спортивна модель (фото)
У салоні BMW M3 2024 встановили нове скошене кермо. На передній панелі розміщено вигнутий двосекційний дисплей, причому мультимедійна система в авто нова. Крім того, всередині стало менше кнопок. Також дещо змінено оздоблення і алюмінієві вставки стали стандартними.

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Як і раніше, BMW M3 оснащений 3,0-літровою рядною турбошісткою. У стандартній версії вона розвиває 480 к. с., а в M3 Competition — 510 к. с.
Презентовано новий BMW M<sup><small>3</small></sup> 2024: як змінилася спортивна модель (фото)
Водночас, повнопривідний BMW M3 Competition xDrive став потужнішим — його мотор видає 530 к. с. У цьому варіанті розгін до 100 км/год займає 3,5 с, а максимальна швидкість може бути обмежена на 250 або 290 км/год.
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