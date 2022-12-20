Презентовано найшвидший та найексклюзивніший Chevrolet Camaro (фото) — Finance.ua
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Презентовано найшвидший та найексклюзивніший Chevrolet Camaro (фото)

Технології&Авто
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Презентовано найшвидший та найексклюзивніший Chevrolet Camaro (фото)
Презентовано найшвидший та найексклюзивніший Chevrolet Camaro (фото)
Лінійку Chevrolet Camaro 2023 поповнить екстремальна версія СОРО. Спорткар призначений для драгрейсингу і його випускатимуть лише на індивідуальне замовлення. Про це повідомляє офіційний сайт General Motors.
Надпотужні COPO створюють з 60-х років — це свого роду заводський тюнінг Chevrolet Camaro. Однак нинішнє видання моделі перевершило всі очікування. На вибір запропоновано три V8, причому найслабшим з них є 7,0-літровий 470-сильний двигун.
Також доступний 5,7-літровий компресорний двигун на 580 к. с., але дивовижнішою є величезна 10,35-літрова вісімка. Вона розвиває 1004 к. с. і має крутний момент в 1188 Нм.
Презентовано найшвидший та найексклюзивніший Chevrolet Camaro (фото)
Динамічні характеристики не розголошують, але, напевно, це буде найшвидший Camaro в історії. Всі версії оснащені 3-ступінчастою автоматичною КПП — у драгрейсингу більше щаблів і не треба.
Від стандартного Chevrolet Camaro 2023 версію COPO можна відрізнити за опуклим капотом та перегоновими шинами. У салоні встановлені спортивні крісла та каркас безпеки.
Презентовано найшвидший та найексклюзивніший Chevrolet Camaro (фото)
Ціна Chevrolet Camaro також поки що тримається в секреті. Відомо лише, що передплата для замовлення становитиме 15 000 доларів, тобто СОРО буде недешевою.
За матеріалами:
Фокус
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