Фото в HD та обрізування голосових повідомлень: Telegram випустив низку оновлень — Finance.ua

Фото в HD та обрізування голосових повідомлень: Telegram випустив низку оновлень Сьогодні 22:22 — Технології&Авто

Фото в HD та обрізування голосових повідомлень: Telegram випустив низку оновлень

Telegram представив оновлення: нові способи для користувачів починати розмови з каналами, зручніший перегляд гілок, обрізання голосових повідомлень перед відправленням, надсилання фото у вищій якості та інше.

Можливість надсилати повідомлення каналам

Тепер можна надсилати повідомлення каналам і вести особисті чати з власниками та адміністраторами. Творці контенту можуть увімкнути цей режим, щоб спілкуватися з підписниками без розкриття особистої інформації, повідомляє Telegram.

Повідомлення від підписників зʼявляються в новому спрощеному інтерфейсі, окремо від особистих чатів власника.

Щоб надіслати повідомлення каналу, торкніться іконки Повідомлення на нижній панелі каналу. Щоб увімкнути повідомлення для каналу, перейдіть у Налаштування каналу > Повідомлення.

Творці контенту також можуть встановлювати плату за кожне повідомлення, щоб зберігати розмови керованими та змістовними.

Вкладки гілок

Гілки в групах отримали новий вигляд із вкладками, який забезпечує швидший доступ зі списку чатів і дозволяє перемикатися між розмовами в один дотик.

Можна перемикатися між більшою панеллю збоку або мінімалістичною панеллю у верхній частині чату.

Гілки можна увімкнути в будь-якій групі через Налаштування групи > Гілки.

Обрізування голосових повідомлень

Після запису голосового повідомлення тепер можна переміщати початкову та кінцеву точки, щоб вирізати саме той фрагмент, який бажаєте. Не потрібно починати спочатку для ідеального дубля — просто продовжуйте запис і виберіть потрібну частину для надсилання.

Ця опція зʼявляється, коли проводите вгору, щоб заблокувати запис під час голосового повідомлення. Після запису та обрізки повідомлення можна записати додаткові фрагменти, знову натиснувши на іконку мікрофона.

Також можна призупиняти та відновлювати запис для голосових та відеоповідомлень.

Фотографії у вищій якості

З’явилася нова опція якості фото — «Висока якість» (High Definition). Зображення в HD мають у 4 рази більше пікселів, використовуючи при цьому менше ніж 0,5 МБ трафіку.

Щоб надіслати зображення в HD, натисніть кнопку SD у редакторі фото або виберіть «Надіслати у високій якості» через меню вкладень.

Поширення медіа в історіях на iOS

Тепер можна ділитися медіа безпосередньо у своїй історії Telegram з інших застосунків, використовуючи стандартну кнопку «Поділитися» на iOS.

Наприклад, якщо знайшли давно загублене фото з 2015 року у застосунку Фото, ви можете натиснути «Поділитися», щоб миттєво відкрити його у редакторі історій — без перемикання між застосунками чи прокручування.

Більше варіантів відповіді в опитуваннях

В опитувані можна додавати до 12 варіантів відповідей. Опитування тепер також можна надіслати до вашого «Збереженого», — щоб додати результати до закладок для майбутнього порівняння або поділитися опитуванням в іншому чаті пізніше.

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