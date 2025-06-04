Український завод випустив партію самоскидів потужністю 150 к.с. (фото) — Finance.ua

Український завод випустив партію самоскидів потужністю 150 к.с. (фото)
Завод комунальної техніки «Альфатекс» виготовив і відвантажив замовнику партію самоскидів АТ АТВ-2/2 з тристороннім розвантаженням на шасі DAYUN CGC1120. Про це повідомила офіційна сторінка виробника у Фейсбуці.
Машина оснащена платформою об’ємом 10 куб. м власного виробництва.
В основі моделі — шасі DAYUN CGC1120 із колісною формулою 4×2. Шасі оснащене дизельним двигуном Weichai WP4.1Q160E50 стандарту Євро-5 із робочим об’ємом 4,1-літра і 6-ступеневою механічною трансмісією Shaanxi Fast Gear. Потужність двигуна становить 150 кінських сил.
Модель комплектується агрегатами відомих світових виробників Bosch, Wabco, ZF, що гарантує надійність та бездоганну якість.
Поділитися новиною