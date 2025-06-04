Український завод випустив партію самоскидів потужністю 150 к.с. (фото) — Finance.ua

Український завод випустив партію самоскидів потужністю 150 к.с. (фото) Сьогодні 23:24 — Технології&Авто

Український завод випустив партію самоскидів потужністю 150 к.с. (фото)

Завод комунальної техніки «Альфатекс» виготовив і відвантажив замовнику партію самоскидів АТ АТВ-2/2 з тристороннім розвантаженням на шасі DAYUN CGC1120. Про це повідомила офіційна сторінка виробника у Фейсбуці.

Машина оснащена платформою об’ємом 10 куб. м власного виробництва.

В основі моделі — шасі DAYUN CGC1120 із колісною формулою 4×2. Шасі оснащене дизельним двигуном Weichai WP4.1Q160E50 стандарту Євро-5 із робочим об’ємом 4,1-літра і 6-ступеневою механічною трансмісією Shaanxi Fast Gear. Потужність двигуна становить 150 кінських сил.

Модель комплектується агрегатами відомих світових виробників Bosch, Wabco, ZF, що гарантує надійність та бездоганну якість.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.