Український завод випустив партію самоскидів потужністю 150 к.с. (фото) — Finance.ua
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Український завод випустив партію самоскидів потужністю 150 к.с. (фото)

Технології&Авто
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Український завод випустив партію самоскидів потужністю 150 к.с. (фото)
Український завод випустив партію самоскидів потужністю 150 к.с. (фото)
Завод комунальної техніки «Альфатекс» виготовив і відвантажив замовнику партію самоскидів АТ АТВ-2/2 з тристороннім розвантаженням на шасі DAYUN CGC1120. Про це повідомила офіційна сторінка виробника у Фейсбуці.
Машина оснащена платформою об’ємом 10 куб. м власного виробництва.
В основі моделі — шасі DAYUN CGC1120 із колісною формулою 4×2. Шасі оснащене дизельним двигуном Weichai WP4.1Q160E50 стандарту Євро-5 із робочим об’ємом 4,1-літра і 6-ступеневою механічною трансмісією Shaanxi Fast Gear. Потужність двигуна становить 150 кінських сил.
Модель комплектується агрегатами відомих світових виробників Bosch, Wabco, ZF, що гарантує надійність та бездоганну якість.
За матеріалами:
mmr.ua
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