McLaren представив обмежену серію суперкара 750S Le Mans — Finance.ua

McLaren представив обмежену серію суперкара 750S Le Mans Сьогодні 02:34 — Технології&Авто

McLaren представив обмежену серію суперкара 750S Le Mans

У 1995 року McLaren справила справжню сенсацію, вигравши легендарну 24-годинну гонку в Ле-Мані з першої спроби — подія, яка досі вважається винятковою у світі автоспорту.

На честь 30-річчя цього тріумфу британський автовиробник представляє обмежену серію суперкара 750S Le Mans. Випуск моделі лімітований — лише 50 екземплярів у всьому світі.

750S Le Mans відрізняється від стандартної версії покращеним аеродинамічним комплектом High Downforce Kit від McLaren Special Operations, який збільшує притискну силу на 10%.

Зовнішні зміни включають передній спліттер, великий активний задній спойлер, жалюзі вуглецеві і ківш на даху. Автомобіль доступний у двох фірмових кольорах — Le Mans Grey та McLaren Orange — з ексклюзивними п’ятиспицевими дисками LM та фірмовими гальмівними супортами кольору F1 Gold.

У салоні поєднуються алькантара та м’яка шкіра з контрастними вставками Dove Gray або McLaren Orange. На підголівниках та килимках вишиті логотипи Le Mans, а унікальна табличка підтверджує статус одного із лише 50 автомобілів.

Для справжніх шанувальників передбачена можливість додати індивідуальну табличку з рекордом перемоги 1995 року, що розміщується у передньому багажнику.

Технічно модель зберегла потужний 4,0-літровий двигун V8 з двома турбінами, що розвиває 740 кінських сил і 590 фунт-фут моменту, що крутить. Незважаючи на вражаючі характеристики, для повторення гоночного успіху буде потрібно серйозне доопрацювання.

McLaren продовжує розвивати гоночну спадщину: у 2025 році на Ле-Мані виступатимуть два автомобілі 750S GT3 EVO, а у 2027-му автовиробник планує повернутися з новим гіперкаром LMDh, щоб знову боротися за перемогу на світовій сцені.

AvtoDream За матеріалами:

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