McLaren представив обмежену серію суперкара 750S Le Mans — Finance.ua
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McLaren представив обмежену серію суперкара 750S Le Mans

Технології&Авто
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McLaren представив обмежену серію суперкара 750S Le Mans
McLaren представив обмежену серію суперкара 750S Le Mans
У 1995 року McLaren справила справжню сенсацію, вигравши легендарну 24-годинну гонку в Ле-Мані з першої спроби — подія, яка досі вважається винятковою у світі автоспорту.
На честь 30-річчя цього тріумфу британський автовиробник представляє обмежену серію суперкара 750S Le Mans. Випуск моделі лімітований — лише 50 екземплярів у всьому світі.
750S Le Mans відрізняється від стандартної версії покращеним аеродинамічним комплектом High Downforce Kit від McLaren Special Operations, який збільшує притискну силу на 10%.
Зовнішні зміни включають передній спліттер, великий активний задній спойлер, жалюзі вуглецеві і ківш на даху. Автомобіль доступний у двох фірмових кольорах — Le Mans Grey та McLaren Orange — з ексклюзивними п’ятиспицевими дисками LM та фірмовими гальмівними супортами кольору F1 Gold.
У салоні поєднуються алькантара та м’яка шкіра з контрастними вставками Dove Gray або McLaren Orange. На підголівниках та килимках вишиті логотипи Le Mans, а унікальна табличка підтверджує статус одного із лише 50 автомобілів.
McLaren представив обмежену серію суперкара 750S Le Mans
Для справжніх шанувальників передбачена можливість додати індивідуальну табличку з рекордом перемоги 1995 року, що розміщується у передньому багажнику.
Технічно модель зберегла потужний 4,0-літровий двигун V8 з двома турбінами, що розвиває 740 кінських сил і 590 фунт-фут моменту, що крутить. Незважаючи на вражаючі характеристики, для повторення гоночного успіху буде потрібно серйозне доопрацювання.
McLaren продовжує розвивати гоночну спадщину: у 2025 році на Ле-Мані виступатимуть два автомобілі 750S GT3 EVO, а у 2027-му автовиробник планує повернутися з новим гіперкаром LMDh, щоб знову боротися за перемогу на світовій сцені.
За матеріалами:
AvtoDream
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