Volvo запускає новітнє оновлення програмного забезпечення для автівок — Finance.ua

Volvo запускає новітнє оновлення програмного забезпечення для автівок 05.06.2025, 01:23 — Технології&Авто

Volvo запускає новітнє оновлення програмного забезпечення для автівок

Volvo планує інтегрувати сучасні оновлення програмного забезпечення в автомобілі 2026 модельного року, забезпечуючи більше комфорту та нових функцій.

Компанія представила вдосконалений користувацький інтерфейс під назвою Volvo Car UX, який з’явиться у всіх нових авто 2026 року виробництва, включаючи моделі EX30, EX90 та оновлений XC90.

Цей апдейт буде охоплювати близько 2,5 мільйона автомобілів з вбудованим Google, в тому числі від моделі 2020 року.

Оновлення стане доступним для деяких моделей C40, XC40, EX40, EC40, S60, V60, V60 Cross Country, XC60, S90, V90, V90 Cross Country та XC90.

Нагадаємо, генеральний директор компанії Volvo Хокан Самуельссон оголосив , що клієнтам доведеться покривати більшу частину витрат, пов’язаних з підвищенням тарифів. За його словами, імпорт одного з найдоступніших автомобілів компанії до Сполучених Штатів може стати неможливим у разі зростання мита.

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