Превентивний законопроєкт: держава не планує виводити конкретні банки з ринку — Finance.ua

Превентивний законопроєкт: держава не планує виводити конкретні банки з ринку Вчора 16:32 — Казна та Політика

Превентивний законопроєкт: держава не планує виводити конкретні банки з ринку

Ухвалення законопроєкту про особливості виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану — превентивні заходи, і він не готувався під якийсь конкретний банк.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів Данило Гетманцев під час марафону «Єдині новини»

«Ми не говоримо про те, що в нас є конкретні кандидати чи конкретні банки на виведення таким чином з ринку. Цей законопроєкт — про особливі умови виведення з ринку системно важливого банку, якщо це рішення буде прийнято в період воєнного стану. Цей механізм, безперечно, повинен бути, аби клієнти цих системних банків не постраждали, держава чітко відреагувала на виклик, які можуть виникнути в умовах воєнного стану», — повідомив Данило Гетманцев.

За словами Данила Гетманцева, депутати Верховної Ради свого часу прийняли закон про 100% гарантії депозитів на час війни саме для підтримання банківської системи.

Завдяки цьому закону депозити населення, навіть у війну, збільшуються. І поточний законопроєкт про особливі умови виведення з ринку системно важливого банку — ще один такий превентивний захід для стабілізації банківської системи України.

Планується, що Верховна Рада України розгляне законопроєкт наступного тижня.

Довідка Finance.ua:

у Верховній Раді в п’ятницю, 23 вересня, зареєстрували законопроєкт про особливості виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану. Його авторами є група депутатів на чолі з керівниками податкового комітету Данилом Гетманцевим і Ярославом Железняком;

законопроєктом пропонується надати державі в особі Мінфіну право за пропозицією Нацбанку брати участь у виведенні з ринку системно важливого банку, а Фонду гарантування вкладів фізосіб — продавати такий банк державі за спецпроцедурою. Який саме банк потрібно буде вивести з ринку, поки що не вказується.



Телеканал 24 За матеріалами:

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