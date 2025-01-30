Премія FinAwards 2025: хто вже потрапив до списку номінантів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Премія FinAwards 2025: хто вже потрапив до списку номінантів

34
Премія FinAwards 2025: хто вже потрапив до списку номінантів
Премія FinAwards 2025: хто вже потрапив до списку номінантів
З року в рік премія FinAwards націлена не лише на визнання найкращих зі світу фінансів, але і на визначення векторів напрямку розвитку сервісів та продуктів українських фінансових компаній на наступний рік. Важливо, що вирішальну роль у цих процесах відіграють саме користувачі послуг, адже вони безпосередньо беруть участь у голосуванні та виборі переможців.

Хто може отримати відзнаку на премії FinAwards 2025?

Цьогоріч очікується, що за визнання будуть боротися близько 150 номінантів у 36 номінаціях. Остаточний список претендентів буде затверджено до 19 лютого, адже саме зараз триває етап перевірки анкет потенційних номінантів.
Всі номінації будуть розподілені між чотирьма основними категоріями — Фінансовий продукт, Фінансові установи, Технології, Особистості.
Саме ж голосування почнеться 19 лютого. Протягом майже місяця всі охочі підтримати свої улюблені банки, МФО, страхові, Telegram- та YouTube-канали, сервіси криптообміну та інші компанії зможуть віддати свій голос на сайті премії. До того ж проголосувати можна буде відразу у кількох номінаціях.

Які номінанти вже затверджені?

Попри те, що процес відбору претендентів на перемогу ще триває, рішення про участь деяких компаній вже прийняте.
Так, зокрема, у категорії Фінансовий продукт будуть представлені такі криптообмінки:
  • Payex24 — надійна платформа для обміну електронних і фіатних активів;
  • Pocketbank.net — здійснює обмін цифрових грошей і фіатної валюти з мінімальною комісією без прихованих додаткових відрахувань;
  • 100BTC — топовий обмінник за кількістю цифрових валют.
Крім того, за звання найкращих позмагаються такі інвестпропозиції:
  • NovaPay — міжнародна платіжна система для переказу коштів;
  • Земінвест — сервіс земельних інвестицій;
  • Сімейні молочні ферми — перший інвестиційний проєкт, що розвиває індустрію сімейних молочних ферм.
Загалом, у категорії Фінансовий продукт буде декілька номінацій, серед яких Картка № 1 в гаманці, Найдешевший кредит МФО, Найкращий продукт страхової компанії: Зелена картка, Найкращий YouTube-канал про фінанси, Найкращий Telegram-канал про фінанси, Найкраща інвестиційна пропозиція, Найкращий сервіс криптообміну та інші.
Долучайтеся до голосування та обирайте найкращих. І пам’ятайте: кожен ваш голос допоможе сформувати тренди фінансового ринку на 2025 рік!

Деталі за посиланням

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.