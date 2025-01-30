Премія FinAwards 2025: хто вже потрапив до списку номінантів — Finance.ua

Премія FinAwards 2025: хто вже потрапив до списку номінантів Сьогодні 10:23

Премія FinAwards 2025: хто вже потрапив до списку номінантів

З року в рік премія FinAwards націлена не лише на визнання найкращих зі світу фінансів, але і на визначення векторів напрямку розвитку сервісів та продуктів українських фінансових компаній на наступний рік. Важливо, що вирішальну роль у цих процесах відіграють саме користувачі послуг, адже вони безпосередньо беруть участь у голосуванні та виборі переможців.

Хто може отримати відзнаку на премії FinAwards 2025?

Цьогоріч очікується, що за визнання будуть боротися близько 150 номінантів у 36 номінаціях. Остаточний список претендентів буде затверджено до 19 лютого, адже саме зараз триває етап перевірки анкет потенційних номінантів.

Всі номінації будуть розподілені між чотирьма основними категоріями — Фінансовий продукт, Фінансові установи, Технології, Особистості.

Саме ж голосування почнеться 19 лютого. Протягом майже місяця всі охочі підтримати свої улюблені банки, МФО, страхові, Telegram- та YouTube-канали, сервіси криптообміну та інші компанії зможуть віддати свій голос на сайті премії . До того ж проголосувати можна буде відразу у кількох номінаціях.

Які номінанти вже затверджені?

Попри те, що процес відбору претендентів на перемогу ще триває, рішення про участь деяких компаній вже прийняте.

Так, зокрема, у категорії Фінансовий продукт будуть представлені такі криптообмінки:

Payex24 — надійна платформа для обміну електронних і фіатних активів;

— надійна платформа для обміну електронних і фіатних активів; Pocketbank.net — здійснює обмін цифрових грошей і фіатної валюти з мінімальною комісією без прихованих додаткових відрахувань;

— здійснює обмін цифрових грошей і фіатної валюти з мінімальною комісією без прихованих додаткових відрахувань; 100BTC — топовий обмінник за кількістю цифрових валют.

Крім того, за звання найкращих позмагаються такі інвестпропозиції:

NovaPay — міжнародна платіжна система для переказу коштів;

— міжнародна платіжна система для переказу коштів; Земінвест — сервіс земельних інвестицій;

— сервіс земельних інвестицій; Сімейні молочні ферми — перший інвестиційний проєкт, що розвиває індустрію сімейних молочних ферм.

Загалом, у категорії Фінансовий продукт буде декілька номінацій, серед яких Картка № 1 в гаманці, Найдешевший кредит МФО, Найкращий продукт страхової компанії: Зелена картка, Найкращий YouTube-канал про фінанси, Найкращий Telegram-канал про фінанси, Найкраща інвестиційна пропозиція, Найкращий сервіс криптообміну та інші.

Долучайтеся до голосування та обирайте найкращих. І пам’ятайте: кожен ваш голос допоможе сформувати тренди фінансового ринку на 2025 рік!

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