Преміум-авіакомпанія передумала возити «тільки для багатих» незабаром після запуску — Finance.ua
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Преміум-авіакомпанія передумала возити «тільки для багатих» незабаром після запуску

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Преміум-авіакомпанія передумала возити «тільки для багатих» незабаром після запуску
Преміум-авіакомпанія передумала возити «тільки для багатих» незабаром після запуску
BermudAir, яка позиціонувала себе як авіакомпанія преміум-класу, вирішила переглянути свою політику всього через кілька тижнів після запуску першого рейсу.
Як пише Flight Global, авіакомпанія, яка з серпня 2023 року здійснює рейси між Бермудами і декількома містами США, все ж вирішила крім бізнес-класу ввести на своїх літаках і економ-клас.
«Після майже 170 успішних рейсів стало ясно, що існує великий попит на прямі, близькомагістральні та преміальні рейси між Бермудськими островами і Східним узбережжям. Ми отримали виключно позитивні відгуки від наших гостей… Але гості також хочуть більше можливостей і гнучкості», — пояснив зміну стратегії виконавчий директор авіакомпанії Адам Скотт.
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При цьому наголошується, що в четвертому кварталі 2023 року авіаперевізник планує завершити роботи з модернізації салонів своїх літаків, але точна конфігурація сидінь і загальна кількість місць ще не визначені. Серед іншого, раніше авіаперевізник заявляв про намір оснастити свої літаки одномісними «капсулами» для пасажирів преміум-класу, які бажають усамітнення.
У свою чергу видання One Mile at a Time порівняло ціни, за якими BermudAir пропонує своїм пасажирам придбати квитки. Зокрема, квиток в полегшеному економ-класі обійдеться в 299 доларів, в звичайному економ-класі - в 349 доларів, а в бізнес-класі - в 799 доларів.
Преміум-авіакомпанія передумала возити «тільки для багатих» незабаром після запуску
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За матеріалами:
УНІАН
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