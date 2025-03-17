Премії на підприємствах — як обчислюють розмір у 2025 році
В Україні працівники, окрім заробітної плати, можуть розраховувати на додаткові винагороди у вигляді квартального та щомісячного преміювання. Відомо, які є ще види та як обчислюється розмір премій у 2025 році.
Відповідне питання прописане у статті другій закону «Про оплату праці».
Які існують види премій для працівників
Премія є грошовою сумою, яку виплачують понад основний розмір заробітної плати з метою стимулювання та заохочення працівників за успішну трудову діяльність.
Преміювання може відбуватися у двох формах:
- передбачене системою оплати праці (зокрема, для держслужбовців);
- у вигляді заохочення, поза системою оплати праці.
За основними характеристиками премій їх поділяють на наступні види:
- виробничі премії — виплачують за умовами преміювання працівникам, які мають найкращі результати праці, що пов’язана з виробничим процесом;
- за результатом роботи за визначений період (місяць/квартал/пів року/рік).
Зокрема, виробничі премії мають підвиди:
- одноразові премії — передбачені для виплати один раз у разі виконання умов преміювання;
- багаторазові премії — за встановленою на підприємстві преміальною системою.
Як правильно обчислювати розмір премії у 2025 році
Обчислювати суму премії роботодавці можуть як відсоток від посадового окладу, так і у фіксованому розмірі.
За словами експертів, розмір премії законодавством дозволяється обчислювати будь-яким зручним для підприємства чи установи методом.
У разі відсоткового співвідношення — варто брати до уваги фактично відпрацьований час упродовж місяця, за який має бути здійснене преміювання працівника. Тобто премій працівникам не потрібно нараховувати за періоди відпусток, тимчасової непрацездатності та в інших випадках.
При цьому у розрахунок премії дозволено включати надбавки та доплати, передбачені положенням про преміювання. Потрібно обов’язково конкретизувати список виплат, на які нараховується премія у відсотках. Також варто вказати в документації, за який період виплачується премія.
Поділитися новиною