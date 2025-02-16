Зарплата прем’єр-міністрів України: як змінювались доходи з 2008 року до 2024 — Finance.ua

Зарплата прем’єр-міністрів України: як змінювались доходи з 2008 року до 2024
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в 2024 році заробив 1,2 мільйона гривень. У цю суму входять лише посадовий оклад та оплата за відрядження — жодної допомоги, премій чи відпускних глава уряду не отримував. У доларовому еквіваленті Шмигаль отримав 28,9 тисяч.
Видання «Слово і діло» розповідає, скільки щороку заробляли прем’єр-міністри України у гривнях та доларах.
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Юлія Тимошенко у 2008 році заробила 386,2 тисяч гривень. Враховуючи середній курс 5,28 гривень за долар, вона отримала 73,1 тисяч доларів.
Микола Азаров у 2011 році отримав 509,9 тисяі гривень прем’єрської зарплати, у 2012 році — 444,7 тисяч. Це 64 тисячі і 55,7 тисяч доларів відповідно (за середнім курсом 7,9).
Зарплата Арсенія Яценюка за неповний 2014 рік становила 182 тисячі гривень або 14,4 тисяч доларів (за курсом 12,6 гривень).
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У 2015 році він заробив на посаді глави уряду вдвічі менше — 81,7 тисяч гривень або всього 3,7 тисяч доларів (за курсом 21,83).
Володимир Гройсман за неповний 2016 рік отримав на посаді прем’єра 251,1 тисячу гривень або 9,8 тисяч доларів (за курсом 25,5). У 2017 році він заробив 435,6 тисяч гривень або 16,4 тисяч доларів, у 2018 році — 443,4 тисячі гривень або 16,3 тисяч доларів.
У січні-серпні 2019 року Гройсман отримав 324,3 тисячі гривень зарплати (12,2 тисяч доларів за курсом 26,58).
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Олексій Гончарук побив рекорд за тривалістю перебування на посаді прем’єр-міністра України — лише півроку. Але за цей період він отримав 424,3 тисячі гривень зарплати або 17,4 тисяч доларів.
Прем’єрська зарплата Дениса Шмигаля у 2021 році становила 697,9 тисяч гривень (25,6 тисяч доларів), у 2022 році — 900,7 тисяч гривень (27,8 тисяч доларів), у 2023 році — 974,8 тисячі гривень (26,6 тисяч доларів), у 2024 році — 1 млн 160,3 тисяч гривен (28,9 тисяч доларів).
Курс долара за цей час зріс із 27 до 40 гривень.
Нагадаємо, згідно з Державним бюджетом України на 2025 рік, мінімальна заробітна плата встановлена на рівні 8000 грн на місяць. Цей показник залишиться незмінним протягом усього року.
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