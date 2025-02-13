Чи коригуватимуться вимоги до зарплати для бронювання працівників: відповідь Мінекономіки — Finance.ua

Чи коригуватимуться вимоги до зарплати для бронювання працівників: відповідь Мінекономіки Сьогодні 09:18 — Технології&Авто

Чи коригуватимуться вимоги до зарплати для бронювання працівників: відповідь Мінекономіки

Загальна кількість заброньованих військовозобов’язаних є інформацією з обмеженим доступом.

Про це повідомило Міністерство економіки України у відповідь на запит агентства «Інтерфакс-Україна».

При цьому там зазначили, що вимоги щодо зарплати, необхідної для оформлення бронювання, можуть переглядатися.

«Вимоги щодо зарплати (не менше 2,5 мінімальної зарплати, що на сьогодні становить 20 тис. грн) можуть бути переглянуті, якщо зміниться розмір мінімальної зарплати в країні», — проінформувало міністерство.

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Відомство зазначило, що механізм бронювання не залежить від податкової місячної чи квартальної звітності, оскільки під щомісячний моніторинг потрапляє безпосередньо зарплата заброньованого працівника критично важливого підприємства. «Якщо вона менша за 20 тис. грн, відстрочку анулюють», — наголосили в Мінекономіки.

Як повідомлялося, наприкінці листопада минулого року Кабмін постановою № 1362 запровадив вимогу до заробітної плати (зп) заброньованого військовозобов’язаного працівника, що має бути не нижче встановленої мінімальної зп по країні, помноженої на коефіцієнт 2,5.

Раніше того ж місяця Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2025 рік, у якому зберегла рівень мінімальної зп 8 тис. грн.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на початку січня цього року повідомляв про 900−950 тис. заброньованих від мобілізації людей. За його словами, ця кількість є прийнятною, оскільки вона фіксована вже тривалий час, і не впливає на процеси мобілізації, які потрібні Генеральному штабу і Міністерству оборони.

військовозобов’язаних працівників комунальних підприємств, що забезпечують теплопостачання, водопостачання та управління побутовими відходами. Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо бронювання що забезпечують теплопостачання, водопостачання та управління побутовими відходами.

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