Прем’єра позашляховика та пікапа бренду Scout (фото) — Finance.ua

Прем’єра позашляховика та пікапа бренду Scout (фото) Сьогодні 04:18 — Фондовий ринок

Прем’єра позашляховика та пікапа бренду Scout (фото)

Компанія Scout після перерви довгою майже в 44 роки показала два цікаві концептуальні автомобілі — позашляховик і пікап. Позашляховик Scout Traveler та пікап Terra ідейно вийшли з оригінальних автомобілів Scout, які випускалися International Harvester у період з 1961 по 1980 рік.

Що ще відомо про новинку

Це будуть електрокари, при цьому заявлена ​​система Harvester — бензиновий генератор, що нарощує запас ходу до 800 кілометрів. Можна замовити як опцію. Без генератора електрокари Scout із повністю зарядженою АКБ подолають відстань до 560 кілометрів.

Позашляховик та пікап розділили рамну платформу, обидва підтримують установку шин діаметром до 35 дюймів та мають кліренс більше 30 см. Найдоступніший Traveler коштуватиме 50 000 доларів. Пікап Terra оцінюється дорожче — від 51 500 доларів. Складання новинок намічено на 2027 рік.

Позашляховик і пікап отримають унікальну раму з конструкцією, що несе, яку розробляли спеціально для Scout. А ще обидві моделі будуть максимально пристосовані для бездоріжжя: механічні блокування диференціалів, жорсткий задній міст та інше.

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