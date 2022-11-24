Прем’єр закликав канадські компанії вже зараз інвестувати в Україну — Finance.ua
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Прем’єр закликав канадські компанії вже зараз інвестувати в Україну

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав канадські компанії вже зараз інвестувати в Україну.
«Найбільше в майбутньому виграють ті, хто першим інвестує в Україну. Виступаючи на бізнес-конференції Rebuild Ukraine, організованій Канадою, закликав канадські компанії вже зараз долучатися до відновлення нашої країни. Цивільна та енергетична інфраструктура України продовжує зазнавати ударів з боку російських терористів. Вказав на важливість допомоги з боку канадського бізнесу в забезпеченні критичних потреб держави», — написав Шмигаль у Телеграм-каналі.
Також пріоритетними напрямками інвестицій, за словами прем’єра, є: безпека та ВПК, аграрний сектор, енергетика, ІТ та нова інфраструктура.
«Ведемо переговори з IFC і MIGA про страхування військових ризиків для активізації залучення інвестицій. Суверенні облігації в розмірі 500 млн канадських доларів, випущені урядом Канади, також стануть важливим інструментом зміцнення України», — додав він.
За матеріалами:
Finance.ua
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