Прем'єр-міністр Чехії заохочує чеські компанії до відбудови України — Finance.ua

Прем'єр-міністр Чехії заохочує чеські компанії до відбудови України Вчора 15:34 — Нерухомість

Прем’єр-міністр Чехії Петер Фіала у понеділок, 4 липня, виступить на міжнародній конференції у Швейцарії, та закличе чеські компанії до повоєнного відновлення України.

Про це повідомляє Czech Radio

Фіала вважає за необхідне зробити все можливе для залучення чеських компаній та інших структур до повоєнного відновлення України, сказав він журналістам перед вильотом на конференцію.

Післявоєнна відбудова країни, за його словами, стане викликом для всіх ключових гравців демократичного світу, а її пріоритети мають визначатися самими українцями.

Чехія продовжить підтримувати Україну постачанням військового матеріалу, ремонтом військової техніки та за допомогою гуманітарної допомоги, запевнив глава чеського уряду.

У Лугано Фіала, серед іншого, зустрінеться зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем, який ознайомить учасників із планом реконструкції та розвитку України відповідно до ідей Києва.

За підсумками конференції у вівторок очікується ухвалення так званої Логанської декларації про засади подальшої співпраці.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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