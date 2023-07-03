Прем'єр Іспанії оголосив про нову допомогу Україні на 55 млн євро: частина піде на підтримку бізнесу — Finance.ua

Прем'єр Іспанії оголосив про нову допомогу Україні на 55 млн євро: частина піде на підтримку бізнесу Сьогодні 14:14

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час виступу у Верховній Раді у суботу оголосив про нову допомогу Україні обсягом 55 млн євро — для розвитку малого та середнього бізнесу та модернізацію шкіл.

«Україна платить велику ціну з точки зору руйнувань міст та інфраструктури. Тому ми повинні переконатися, що країна відбудовується. Тим самим створюючи умови для її зростання та процвітання. І ми вже це розпочали», — сказав Санчес.

«Сьогодні моя країна, Іспанія, вирішила виділити ще 55 мільйонів євро, включаючи пропозицію 51 мільйона євро Групі Світового банку, щоб допомогти фінансувати малі та середні підприємства в Україні, а також 4 мільйони євро ПРООН для забезпечення шкіл в Україні зеленими, дружніми та стійкими енергосистемами», — зазначив прем'єр Іспанії.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

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