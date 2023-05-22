Представницький седан від General Motors розсекретили на офіційних фото — Finance.ua

Представницький седан від General Motors розсекретили на офіційних фото
Опубліковано перші офіційні фото Cadillac CT6. Друге покоління флагманського седана F-класу буде представлено найближчими місяцями. Знімки з’явилися на веб-сайті General Motors.
На фото розсекречений салон Cadillac CT6 2024. Преміальний седан отримає широкий вигнутий дисплей з діагоналлю 30 дюймів, як у кросовера Cadillac Lyriq. Він розділений на дві секції - віртуальна панель приладів та тачскрін мультимедіа. В оздобленні використані шкіра, дерево та алюміній, а центром салону проходить високий тунель.
Дизайн Cadillac CT6 раніше розсекретили на шпигунських фото. У седана елегантний видовжений силует з довгим капотом і похилою лінією даху. Широка радіаторна решітка поєднується з тоненькими діодними фарами, а ліхтарі імітують знамениті кілі Cadillac 50-х.
Новий Cadillac CT6 випускатимуть у Китаї - у цю країну виробництво перенесено ще 2020 року. В основі автомобіля лежить задньопривідна платформа GM Omega, і розміри залишилися на рівні попередника.
Габарити Cadillac CT6 2024:
- довжина — 5223 мм;
- ширина — 1890 мм;
- висота — 1473 мм;
- колісна база — 3109 мм.
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Седан Cadillac CT6 2024 дебютує з 2,0-літровим 237-сильним турбомотором та 10-ступінчастою автоматичною КПП. Максимальна швидкість становитиме 230 км/год. Згодом з’явиться ще й 3,0-літрова турбошістка потужністю близько 400 к. с., а ось 4,2-літрового V8 та гібридної версії більше не буде.
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