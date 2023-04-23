Топ-7 кращих седанів бізнес-класу — Finance.ua

Топ-7 кращих седанів бізнес-класу Сьогодні 19:19 — Технології&Авто

Топ-7 кращих седанів бізнес-класу

Ринок нових автомобілів в Україні в надважкому становищі. Причиною цього, окрім іншого, є повномасштабна війна з російським окупантом. Проте навіть у такі часи знаходяться ті, хто шукають щось «свіже» і не за малі гроші.

Спойлер: серед всіх седанів високого класу сьогодні вигідних пропозицій лише дві: це статусний «японець» Lexus ES та вишуканий «француз» DS 9. Усі інші автомобілі — Audi, Volvo, Mercedes-Benz, BMW... — доступні переважно під замовлення, бо складські машини практично вичерпані. Зрозуміло, що ціна на індивідуальну вимогу буде вищою, ніж на авто зі складів, але маємо те, що маємо.

1. Lexus ES

Останнє покоління великого японського седану спроектоване платформі GA-А, яку автомобіль ділить з «4-дверкою» Toyota Avalon. Lexus ES цілковито налаштований на комфортабельність і релакс: на тлі Лексуса Mercedes-Benz E-Class зі стандартною підвіскою і пухлими шинами здивує вас своєю динамікою і азартом. Усередині седан — представник японського бачення оформлення інтер’єру. Передня консоль — багаторівнева, до неї максимально органічно вписаний блок управління мультимедіа-системою, який перетікає у центральний тунель.

У базовій комплектації Lexus ES оснащується 2.0-літровим бензиновим мотором (173 к.с.) і безступеневою автоматичною трансмісією («варіатор»). Витрата пального в комбінованому циклі — 6,0 л/100 км. Витративши більше грошей, зможете купити виконання з двигуном 2.5 (207 к.с.). Привід також передній, але КПП буде вже 8-ступенева, автоматична (гідротрансформатор). Такий ES вже буде споживати близько 6.6 л/100 км.

2. Mercedes-Benz E-Class

Оновлений E-Class — абсолютна перлина в цьому класі. З суто естетичної точки зору, його вишуканий вигляд несе в собі потрібну кількість престижу, не надто кричачи про це. Інтер’єр Мерседеса відображає схожу історію, оскільки приладова панель і дизайн в цілому транслюють традиційну розкіш в гармонії з сучасною атмосферою. Зірка «Мерседес» у вас на капоті означає, що цей автомобіль оснащений найновішими системами безпеки, у той час як з точки зору комфортабельності цей бренд має такі переваги, які багато хто вважає неперевершеними.

3. BMW 5 series

Рестайлінгова BMW 5 серії — це один з найдосконаліших седанів на ринку. Вона має чудово оздоблений інтер’єр, багато простору для пасажирів і — що важливо — дарує найкращі враження від водіння у своєму класі. Базова версія 520d є найоптимальнішим вибором для більшості, розганяючись від 0 до 100 км/год менш ніж за вісім секунд, але маючи прекрасну паливну економічність. Проте, за інформацією mmr.net.ua, БМВ також пропонує і рядні 6-циліндрові двигуни для 5 серії, то ж для любителів максимального драйву існують і 530d, 540d та бензинова 540і.

4. Audi A6

Найновіший Audi A6 має всю преміальну привабливість свого попередника, але еволюційний дизайн кузова має більше динамічності завдяки гострим граням, розширеним колісним аркам і потужній решітці радіатора. Однак справжні досягнення очевидні всередині, оскільки Audi зробила все можливе, щоб надати своєму супернику E-Class і 5-й серії всі шанси на перемогу. Топові моделі отримують вражаючий пакет інструментів Audi Virtual Cockpit, а також великий сенсорний екран мультимедіа в центрі приладової панелі та менший сенсорний екран внизу для клімат-контролю та інших допоміжних функцій.

5. Volvo S90

Останній Volvo S90 ще більше зосереджений на зручному комфорті, ніж Mercedes-Benz E-Class та Audi A6. На користь S90: його характерний зовнішній вигляд, красива та сучасна панель приладів (яка буде знайома власникам XC90), сидіння, які пропонують неперевершений комфорт під час довгих подорожей, і стандартна система Pilot Assist. Це забезпечує напівавтономне водіння зі швидкістю до 120 км/год, підтримуючи статус S90 як одного з найбільш безпечних автомобілів у продажу сьогодні.

6. Citroen DS 9

Можна сказати, що седан DS 9 на сьогодні є флагманом усього французького автопрому. Серед його характерних рис — головна оптика з трьома поворотними модулями (світло фар змінюється залежно від дорожніх та погодних умов) та вертикальними ДХС, а також сагітальна хромована лінія на капоті. Ззаду ж увагу привертають насамперед фари з ромбоподібним малюнком та світлодіодна смуга стоп-сигналу, винесена за кришку багажника, а також червоні конусоподібні ліхтарі на задніх стійках — відсилка до класичного Citroen DS 19 / DS 21. Ручки дверей сховані врівень з дверними панелями.

7. Chrysler 300

Американський седан, по факту, є єдиним представником мас-маркету в цьому списку, якщо не вважати таким Citroen DS. Втім, навіть у базовій комплектації седану є чим похвалитися. Як мінімум мультимедійним комплексом з 7-дюймовим екраном, Wi-Fi-роутером та безліччю інших корисних функцій. У дорожчих комплектаціях дисплей і зовсім змінюється на 8.4-дюймовий, а в топовій версії Platinum можна розраховувати на оздоблення салону (у тому числі і торпедо) шкірою Poltrona Frau, натуральним деревом та платиновим хромом.

До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі: Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.