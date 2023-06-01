Представлений найшвидший і найдорожчий Volkswagen Golf (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Представлений найшвидший і найдорожчий Volkswagen Golf (фото)

Технології&Авто
102
Представлений найшвидший і найдорожчий Volkswagen Golf (фото)
Представлений найшвидший і найдорожчий Volkswagen Golf (фото)
У лінійці Volkswagen Golf 8 з’явилася нова ексклюзивна версія R 333 Limited Edition. Заряджений хетчбек надходить у виробництво з вересня та коштуватиме від 76 410 євро. Про це повідомляє офіційний сайт Volkswagen.
Перед нами найдорожчий Volkswagen Golf в історії. Усього випустять лише 333 таких хетчбеки.

Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua

Цифрове позначення в назві вказує як на тираж авто, так і на його потужність. 2,0-літровий турбомотор тепер розвиває саме 333 к. с., а його піковий обертальний момент сягає 420 Нм. На додаток встановлений титановий вихлоп від Akrapovic.
Представлений найшвидший і найдорожчий Volkswagen Golf (фото)
Із 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями DSG новий Volkswagen Golf R 333 Limited Edition розганяється до 100 км/год за 4,6 с і здатний розвинути 270 км/год. Тобто це ще й найшвидший Volkswagen Golf усіх часів.
Представлений найшвидший і найдорожчий Volkswagen Golf (фото)
Як і всі Volkswagen Golf R, хетчбек отримав повний привід із електронним диференціалом, адаптивні амортизатори та спеціальний режим для дрифту.
Представлений найшвидший і найдорожчий Volkswagen Golf (фото)
Новий Volkswagen Golf R 333 Limited Edition доступний у яскраво-жовтому кольорі зі смугами та написами на кузові. Також стандартними є чорні 19-дюймові диски.
У салоні встановлені спортивні сидіння, оздоблені шкірою Nappa. Комплектацію поповнили матричні фари, акустика Harman Kardon потужністю 480 Вт і система напівавтономного водіння.
Де б ви не знаходилися, не забувайте дбати про свою безпеку під час подорожей на авто. На Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Оформити Зелену картку онлайн 🚗

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.