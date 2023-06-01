Представлений найшвидший і найдорожчий Volkswagen Golf (фото) — Finance.ua

Представлений найшвидший і найдорожчий Volkswagen Golf (фото)
У лінійці Volkswagen Golf 8 з’явилася нова ексклюзивна версія R 333 Limited Edition. Заряджений хетчбек надходить у виробництво з вересня та коштуватиме від 76 410 євро. Про це повідомляє офіційний сайт Volkswagen.
Перед нами найдорожчий Volkswagen Golf в історії. Усього випустять лише 333 таких хетчбеки.
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Цифрове позначення в назві вказує як на тираж авто, так і на його потужність. 2,0-літровий турбомотор тепер розвиває саме 333 к. с., а його піковий обертальний момент сягає 420 Нм. На додаток встановлений титановий вихлоп від Akrapovic.
Із 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями DSG новий Volkswagen Golf R 333 Limited Edition розганяється до 100 км/год за 4,6 с і здатний розвинути 270 км/год. Тобто це ще й найшвидший Volkswagen Golf усіх часів.
Як і всі Volkswagen Golf R, хетчбек отримав повний привід із електронним диференціалом, адаптивні амортизатори та спеціальний режим для дрифту.
Новий Volkswagen Golf R 333 Limited Edition доступний у яскраво-жовтому кольорі зі смугами та написами на кузові. Також стандартними є чорні 19-дюймові диски.
У салоні встановлені спортивні сидіння, оздоблені шкірою Nappa. Комплектацію поповнили матричні фари, акустика Harman Kardon потужністю 480 Вт і система напівавтономного водіння.
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