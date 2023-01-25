Представлений кемпер, який перетворює велосипед на практичне робоче місце — Finance.ua

Представлений кемпер, який перетворює велосипед на практичне робоче місце Сьогодні 01:17 — Технології&Авто

Представлений кемпер, який перетворює велосипед на практичне робоче місце, Фото: SpaceCamper

Німецька компанія SpaceCamper представила практичний кемпер для електричних велосипедів SpaceCamperBike.

Подробиці розповіли на сайті Autoevolution.

Співзасновник SpaceCamper Бен Ваура часто їздить своїм велосипедом. Одного разу йому спала на думку ідея взяти електричний велосипед і спробувати перетворити його на повнофункціональний кемпер. Так і виник цей проєкт. Кемпер представили на початку 2023 року на виставці Caravaning у Штутгарті, що в Німеччині.

Основою SpaceCamperBike є вантажний велосипед Riese & Muller Load 75.

У вантажному відсіку SpaceCamperBike можна відкинути крісло, а також розкладне ліжко для однієї людини. Під час їзди на велосипеді можна перевозити різний вантаж.

У кемпері передбачено й невеликий стіл, який можна використовувати під час роботи. Його можна дістати будь-де.

Щоб негода не заважала відпочинку чи роботі, кемпер оснастили брезентом. Він кріпиться до рами велосипеда як звичайний намет.

Вантажний електровелосипед Load 75 оснащений електромотором Bosch Cargo Line Cruiser, який живиться від двох батарей ємністю 500 Вт год. Як опції доступні гідравлічні гальма та позашляхові шини.

Кемпер SpaceCamperBike надійде в продаж улітку цього року. Ціни на нього поки що не оголошено.

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