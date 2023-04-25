Представлений електричний велосипед у ретро-стилі за $1600: він доступний в Україні (фото) — Finance.ua

Представлений електричний велосипед у ретро-стилі за $1600: він доступний в Україні (фото) 25.04.2023, 00:09 — Технології&Авто

Представлений електричний велосипед у ретро-стилі за $1600: він доступний в Україні (фото)

Представлений електричний велосипед із товстими шинами Engwe M20. Модель відрізняється ретро-дизайном та непоганими характеристиками. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Рама велосипеда виготовлена з алюмінію, а його дизайн натхненний класичними мотоциклами. Задній амортизатор може витримувати вагу до 340 кг.

Engwe M20 має зручне широке сидіння зі штучної шкіри. Спереду розміщені дві фари для поїздок у нічний час.

Урухомлює велосипед електромотор потужністю 1 к.с. з піковою потужністю 1,4 к.с. і крутним моментом 55 Нм. Максимальна швидкість становить 40 км/год.

Engwe M20 має акумуляторну батарею ємністю 13 А·год. Також можна встановити другу батарею, щоб збільшити запас ходу до 151 км на одному заряді.

Електричний велосипед приємний в керуванні та добре справляється з нерівностями. Його можна використовувати поза дорогами завдяки товстим шинам.

Вартість Engwe M20 становить 1600 доларів. Він уже доступний для покупки не лише в США, а й в Україні через магазини.

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