Представлено захищений планшет Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro (фото) — Finance.ua

Представлено захищений планшет Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro (фото) Сьогодні 02:08 — Фондовий ринок

Представлено захищений планшет Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro (фото)

Компанія Samsung представила відразу два захищені пристрої — смартфон Galaxy XCover 7 Pro та планшет Galaxy Tab Active 5 Pro.

Обидва гаджети орієнтовані на корпоративний сегмент та користувачів, що працюють у складних умовах, таких як будівництва, склади та служби доставки. Новинки стали логічним розвитком минулорічних моделей Galaxy XCover 7 та Tab Active 5.

Galaxy Tab Active 5 Pro отримав покращений захист — IP68, MIL-STD-810H та скло Gorilla Glass Victus+. Екран — 10,1 дюйма, роздільна здатність WUXGA, частота оновлення 120 Гц. Головною особливістю став акумулятор: він складається з двох елементів, підтримує «гарячу» заміну без необхідності вимикати пристрій та має сумарну ємність 10 100 мА·год — вдвічі більше, ніж у Galaxy Tab Active 5.

Планшет працює на тому ж чипсеті Snapdragon 7s Gen 3, доступний у версіях 6/128 ГБ та 8/256 ГБ, з Wi-Fi та 5G. Є підтримка eSIM, WiFi 6E, Bluetooth 5.4, GPS, а також вхід для навушників.

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