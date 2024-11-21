Представлено Xiaomi Smart Band 9 Pro з AMOLED-екраном та автономністю до 21 дня — Finance.ua
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Представлено Xiaomi Smart Band 9 Pro з AMOLED-екраном та автономністю до 21 дня

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Компанія Xiaomi анонсувала новий розумний браслет — Smart Band 9 Pro.
Пристрій оснащений 1,74-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 60 Гц та піковою яскравістю 1200 ніт (вдвічі більше, ніж у попередньої моделі).
Новинка отримала алюмінієвий корпус, доступний у чорному, золотистому або рожевому кольорах. Гаджет важить усього 24,5 г і має товщину 10,8 мм. На вибір є різні ремінці: спортивний, шкіряний або міланська петля.
Представлено Xiaomi Smart Band 9 Pro з AMOLED-екраном та автономністю до 21 дня
Smart Band 9 Pro пропонує понад 150 спортивних режимів. Новинка має вбудований GPS для тренувань, захист від води та багато різних датчиків для відстежування показників здоровʼя.
Головною особливістю цього покоління браслета є збільшений час автономної роботи. Xiaomi стверджує, що Smart Band 9 Pro може пропрацювати до 21 дня на одному заряді.
За матеріалами:
mezha.media
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