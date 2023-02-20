Представлено триколісний спорткар (відео) — Finance.ua
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Представлено триколісний спорткар (відео)

Технології&Авто
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Представлено триколісний спорткар (відео)
Представлено триколісний спорткар (відео)
Компанія Polaris випустила триколісний спортивний автомобіль Slingshot Roush Edition. Він оснащений 203-сильним двигуном та посиленою підвіскою.
Про це повідомляє CarBuzz.
Попереду машини встановлені чотирипоршневі гальма Brembo.
Спорткар доступний з автоматичною коробкою AutoDrive або п’ятиступінчастою МКПП.
У стандартну комплектацію автомобіля входять семидюймовий інформаційно-розважальний дисплей з підтримкою Apple CarPlay та навігацією. У машині потужна аудіосистема та підсилювач.

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Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,9 секунди. Максимальна швидкість — 201 км/год.
Додатково можна замовити підігрів або охолодження сидінь, сумки для зберігання, заднє крило червоного кольору та аудіокомплект Stage 3 із вбудованими динаміками за підголовником.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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