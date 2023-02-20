Представлено триколісний спорткар (відео) — Finance.ua

Представлено триколісний спорткар (відео) Сьогодні 02:33 — Технології&Авто

Представлено триколісний спорткар (відео)

Компанія Polaris випустила триколісний спортивний автомобіль Slingshot Roush Edition. Він оснащений 203-сильним двигуном та посиленою підвіскою.

Про це повідомляє CarBuzz.

Попереду машини встановлені чотирипоршневі гальма Brembo.

Спорткар доступний з автоматичною коробкою AutoDrive або п’ятиступінчастою МКПП.

У стандартну комплектацію автомобіля входять семидюймовий інформаційно-розважальний дисплей з підтримкою Apple CarPlay та навігацією. У машині потужна аудіосистема та підсилювач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,9 секунди. Максимальна швидкість — 201 км/год.

Додатково можна замовити підігрів або охолодження сидінь, сумки для зберігання, заднє крило червоного кольору та аудіокомплект Stage 3 із вбудованими динаміками за підголовником.

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