Представлено новий заряджений кросовер Mercedes (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Представлено новий заряджений кросовер Mercedes (фото)

Технології&Авто
26
Представлено новий заряджений кросовер Mercedes (фото)
Представлено новий заряджений кросовер Mercedes (фото)
Презентовано новий Mercedes-AMG GLA45. Компактний заряджений кросовер пройшов модернізацію слідом за стандартним Mercedes GLA. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті німецького бренду.
Кросовер Mercedes-AMG GLA45 2024 модельного року можна відрізнити за зміненими фарами і переднім бампером. Крім того, запропоновано литі диски нового дизайну діаметром 19 і 20 дюймів. Як і раніше, авто зберегло обвіс і спойлер на даху.
Представлено новий заряджений кросовер Mercedes (фото)
У салоні встановлено нове спортивне кермо, а також вдосконалено мультимедійну систему MBUX. Apple CarPlay і Android Auto тепер бездротові. Також тепер доступні нові варіанти внутрішнього оздоблення.
Представлено новий заряджений кросовер Mercedes (фото)
2,0-літровий бензиновий турбомотор залишився без змін, але з лінійки зник початковий 382-сильний варіант, і в пропозиції тепер тільки потужніший Mercedes-AMG GLA45 S на 421 к. с. З 8-ступінчастим роботом із двома зчепленнями він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,3 с і розвинути 270 км/год.
Представлено новий заряджений кросовер Mercedes (фото)
Повний привід кросовера доповнено функцією векторизації тяги. Як опцію запропоновано адаптивні амортизатори.
Хочете захистити себе від «оленів» на дорогах? Придбайте страхування КАСКО на Finance.ua! На відміну від автоцивілки, КАСКО захищає не постраждалого за вашої провини у ДТП, а саме вас та ваш автомобіль. Переходьте за посиланням, дізнавайтеся деталі, а ми допоможемо вам оформити страхування всього за кілька хвилин.

КАСКО дешевше, ніж у страховій

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.