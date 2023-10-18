Представлено новий пікап Toyota — Finance.ua

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Представлено новий пікап Toyota

Технології&Авто
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Представлено новий пікап Toyota
Представлено новий пікап Toyota
Компанія Toyota представила брутальний позашляховик, який отримав назву Toyota Hilux GR Sport II. Продаж стартує у першому півріччі 2024 року, а постачання розпочнеться у другому.
Новий Toyota Hilux з подвійною кабіною відрізняється покращеною керованістю та стійкістю, найвищою у своєму класі вантажопідйомністю (1000 кг) та можливістю буксирування причепа масою до 3500 кг, а також збільшеною колісною колією — на 140 мм спереду та на 155 мм ззаду порівняно із звичайною Toyota Hilux.
Toyota стверджує, що це «найкраща версія Hilux для водіння на дорогах і бездоріжжя завдяки ширшому протектору і значним поліпшенням в характеристиках керованості, таких як підвищення стійкості автомобіля за рахунок зменшення кута крену та точної реакції кермового керування».
Представлено новий пікап Toyota
Також заявлено оптимізоване управління, знижений шум, і доопрацювання підвіски і гальм.
Потужний та перевірений двигун об'ємом 2,8 літра, представлений у лінійці Hilux у 2020 році, має потужність 204 к.с. та крутний момент 500 Нм. Він поєднується із шестиступінчастою автоматичною коробкою передач.
Toyota Hilux GR Sport II оснащена новими 17-дюймовими колісними дисками, червоними гальмівними механізмами, пофарбованими в чорний колір накладками на колісні арки, чорною сіткою радіатора з класичним логотипом Toyota, а також порогами, дзеркалами, дверними ручками та заднім бампером.
Усередині встановлено нову мультимедійну систему, яка підтримує бездротові Android Auto та Apple CarPlay. Крім того, автомобіль не потрібно буде везти до дилера для оновлення програмного забезпечення, яке доставляється повітрям.
За матеріалами:
Телеканал 24
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